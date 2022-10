Regina Elisabetta, spunta una lettera per William: il messaggio commuove – FOTO

Ha iniziato a circolare sul web la foto di un messaggio privato della defunta regina Elisabetta a suo nipote William, il duca di Cambrige. Ecco qual è la storia di questa lettera e perchè è uscita dalle mura di Buckingham Palace.

La regina Elisabetta credeva fortemente nella “Ditta“, come lei amava chiamare la Royal Family inglese. Non si hanno memoria di imperdonabili gaffe o parole fuori posto da parte della defunta sovrana inglese, che fungeva da elemento unificatrice della sua famiglia. Cosa succederà adesso ai Windsor senza di lei? Resisteranno ai numerosi scandali?

Harry Windsor in più occasioni ha rivelato che la nonna Elisabetta era l’unico membro della famiglia reale inglese ad aver lasciato sempre una porta spalancata per lui, Meghan ed i suoi figli. Non ha mai avuto problemi con lei, tanto che ha voluto chiamare la seconda figlia Lilibeth. Sicuramente il suo libro in uscita ad inizio del 2023 chiarirà molti dettagli.

Ha iniziato a circolare all’improvviso sul web la foto di un messaggio privato della regina Elisabetta rivolto al nipote William. Secondo il New York Post risalirebbe a molti anni fa, precisamente al 1997. A rendere ancora più speciale la lettera sarebbe il periodo particolare in cui la missiva sarebbe stata scritta, ovvero Natale.

Il biglietto della regina Elisabetta sarebbe stato recapitato al duca di Cambridge insieme ad un calendario dell’avvento. Il testo è molto semplice, ma allo stesso tempo molto dolce: “William, spero che ti piaccia aprirlo ogni giorno, la tua nonna“. L’ovvio riferimento era appunto al calendario dell’avvento allegato, da aprire ogni giorno.

Sembrerebbe che il cimelio sia stato battuto all’asta qualche anno fa, nel 2016, quando la sovrana era dunque ancora viva. A comprare la lettera contenente il messaggio natalizio della regina Elisabetta per William sarebbe stato un ex dipendente di Lady Diana. Il prezzo di acquisto si sarebbe aggirato intorno alle 1.400 sterline.

Se vedere di nuovo il messaggio della nonna Elisabetta non potrà far altro che piacere a William, potrebbero esserci brutte sorprese in arrivo per la moglie Kate. Il principe Harry avrebbe infatti deciso di pubblicare il libro, il cui titolo dovrebbe essere “Spare“, il giorno dopo il compleanno della Middleton: ci saranno delle rivelazioni sul loro rapporto?

Ecco la foto del messaggio della regina Elisabetta al principe William per il Natale 1997:

“William, I hope you enjoy opening this each day, Granny”- A card written in the hand of #QueenElizabethII & sent to the young #PrinceWilliam obviously along with an advent calendar. It was purchased from a former employee of #PrincessDiana. pic.twitter.com/qo6j882yUb

— Royal Household Mail 🇬🇧 🇺🇦 (@RealRoyalMail) October 25, 2022