“Cacciatela subito”, nuova bufera al GF Vip per una frase shock: eliminata anche lei?

Una nuova bufera rischia di abbattersi sul GF Vip a causa di una frase shock pronunciata da una delle concorrenti: pubblico chiede l’eliminazione.

Il Grande Fratello Vip, nel corso di questa edizione, sta regalando grandi emozioni, a causa dei diversi scandali scoppiati all’interno della casa di Cinecittà. Stavolta il pubblico chiede l’eliminazione di una concorrente: cos’è successo.

Nuovo momento di caos totale al GF Vip 7. Stavolta ad essere messa nel mirino è Giaele De Donà. Sulla scia delle polemiche scaturite nelle ultime ore con Elenoire Ferruzzi punita dalla produzione e poi eliminata dal pubblico con il televoto flash, anche quest’altra concorrente rischia seriamente di incappare in provvedimenti durissimi. Sono tantissimi i telespettatori che stanno chiedendo la sua eliminazione imminente all’interno della trasmissione, dopo che hanno scoperto il lato negativo dell’influencer.

Inoltre la stessa Giaele avrebbe detto una frase shock nei confronti di un’altra concorrente all’interno della casa. Quindi adesso anche la De Donà potrebbe non vivere dei sogni tranquilli. Intanto, un’accusa grave è giunta da Antonino Spinalbese, che ha difeso la Ferruzzi e si è schierato contro gli autori. Infatti l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha esclamato: “No, ma lei secondo me non è passata quando ha sputato eh, secondo me lo hanno messo dopo il filmato“. Patrizia Rossetti così ha subito ribattuto: “No no Antonino, fidati. Si vedeva benissimo“, ed infine Luca Salatino ha attacato: “Tu stai a delirà“.

GF Vip 7, tutti chiedono l’eliminazione di Giaele De Donà: è caos

L’avventura di Giaele De Donà all’interno della casa potrebbe finire anzitempo. Infatti le telecamere avrebbero ripreso alcune sue dichiarazioni pesanti che potrebbero costarle carissimo. A riportare la notizia ci ha pensato ancora una volta il portale d’informazione Leggo, che ha riferito sia le parole della concorrente che alcuni giudizi degli utenti su Twitter. La concorrente avrebbe tenuto un comportamento simile a quello di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon. Invece Giaele avrebbe fatto lo stesso con Carolina Marconi, con quest’ultima ancora all’oscuro dell’episodio.

Parlando della coinquilina, la De Donà avrebbe affermato: “Bisogna rompere e buttare un oggetto toccato da Carolina Marconi, che non si sa mai che potrebbe portarmi sfortuna“. Inoltre in queste ore a proposito del marito di Giaele si stanno chiedendo se l’uomo non abbia proprio digerito l’avvicinamento di Sofia Giaele De Donà all’ex di Belen Rodriguez. Il loro rapporto è sempre più affiatato ed in molti si aspettano il bacio a breve. Adesso quindi Alfonso Signorini potrebbe prendere la palla al balzo ed invitare il marito in trasmissione.