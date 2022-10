GF Vip, notte bollente per Antonino Spinalbese: la regia censura tutto! – VIDEO

Scene bollenti al GF Vip, dove la regia ha censurato dei movimenti sotto le coperte sospetti tra Antonino Spinalbese ed una concorrente.

Il gossip è pronto ad esplodere al Grande Fratello Vip dove Antonino Spinalbese è stato pizzicato sotto le coperte con un’altra concorrente. La regia censura tutto e su Twitter spopola il video incriminato: cos’è successo.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione del GF Vip troviamo sicuramente Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez infatti ha fatto subito breccia nel cuore di Ginevra Lamborghini che però ha subito lasciato il programma per squalifica. Dopo la sorella di Elettra l’hair stylist spezzino avrebbe conquistato il cuore di Giaele De Donà, nonostante quest’ultima sia sposata. Proprio questa notte tra i due sarebbe scoppiata la passione, con le telecamere del Grande Fratello che hanno prima inquadrato poi censurato il tutto.

I due stavano mangiando i Mikado sotto le coperte quando tra una chiacchierata e l’altra lei si è infilata sotto le coperte e ha cominciato a fare i grattini a lui. Antonino quindi ha deciso di ricambiare il favore ed ha cominciato a fare i grattini a lei. Le mani poi sono andate oltre e le carezze si sono fatte sempre più intime. Dopo circa una mezz’oretta, la regia ha inquadrato nuovamente la coppia sotto le coperte. Dal bordo sbucavano le mani di Giaele ma il resto dei corpi era tutto completamente avvolto dai piumoni. Antonino ha provato a smentire tutto, affermando di aver solo dormito, ma il pubblico non ha dubbi.

GF Vip, scoppia la passione tra Antonino e Giaele: la concorrente finita nel ciclone

Tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sarebbe quindi scattato qualcosa. In queste ore l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha raccontato che lui e Giaele hanno dormito ma dalle immagini si vedeva ben altro. Sono quindi in molti a chiedersi cosa accadrà tra Spinalbese e la moglie di Brad, che ha fatto discutere proprio perché è sposata. Non sono pochi i commenti di sdegno del pubblico del GF Vip, che ha definito la De Donà ‘gattamorta‘ senza troppi giri di parole.

Inoltre proprio quest’ultima non è vista molto bene dai telespettatori che hanno chiesto addirittura di eliminarla per dei commenti nei confronti di Carolina Marconi. La concorrente infatti avrebbe dichiarato: “Bisogna rompere e buttare un oggetto toccato da Carolina Marconi, che non si sa mai che potrebbe portarmi sfortuna“. Un commento giudicato da molti fuori luogo e non degno di una concorrente del Grande Fratello. Adesso la palla passa ad Alfonso Signorini, chiamato a prendere provvedimenti.