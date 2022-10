Amici, che spoiler: le foto dell’alunno confermano un’altra eliminazione – FOTO

Un’altra gaffe clamorosa travolge la scuola di Amici: un alunno scatta alcune foto che rivelano un’ulteriore eliminazione. Ecco cosa è successo e l’immagine “incriminata” che è stata subito cancellata dal profilo social.

Come ogni scuola che si rispetti, anche ad Amici si preparano a festeggiare il ponte del primo novembre. La festa nazionale di Tutti i Santi cadrà di martedì, quindi si è deciso di fare ponte chiudendo anche il 31 ottobre. Questo avrà un impatto sui contenuti di Amici che verranno condivisi con il pubblico: non ci sarà infatti il daytime in questi due giorni.

Anche da questo punto di vista, la puntata di Amici del 30 ottobre sarà ancora più importante, visto che dopo gli spettatori rimarranno per due giorni senza avere più aggiornamenti riguardo i loro beniamini. Sembrerebbe, però, che questa volta gli spoiler abbiano rovinato davvero tutto: delle foto hanno confermato l’identità dei due eliminati.

Amici, l’alunno conferma l’eliminazione: ecco le foto

Inizialmente ha iniziato a circolare una foto scattata nella stazione dei treni di Roma Termini, dove si vedeva una ragazza con una pettinatura afro che aspettava il treno. Chi ha diffuso l’immagine giura che si trattasse proprio di Asia, che con valigia, borsa e zaino si stava organizzando per tornare a casa. La ballerina avrebbe perso il banco del pubblico.

Il giorno successivo, la gaffe del cantante di Arisa ha lasciato tutti a bocca aperta. Secondo le indiscrezioni sulla puntata di Amici del 30 ottobre, Andre sarà interrotto durante la gara delle cover da Rudy Zerbi. Con il consenso della sua professoressa, il cantante verrà messo in sfida immediata con Ascanio, a cui lascerà il posto nella scuola.

Il messaggio cancellato quando ormai è troppo tardi

A dare la conferma dell’addio di Andre ad Amici è stato il diretto interessato. Non appena lasciata la scuola, ha ripreso pieno possesso dei suoi account social. Ha quindi condiviso incredibilmente un’immagine dal treno, dove ha incontrato Federico Fashion Style. Si tratta di una grave infrazione: non avrebbe dovuto pubblicare nulla fino a domenica.

La Storia su Instagram è stata cancellata molto velocemente, ed il cantante ha reso il suo profilo privato. La gaffe è stata subito notata, ed è diventata virale. Potrebbero essere questi continui incidenti uno stimolo per Amici a riconsiderare l’opportunità di usare la diretta non solo per il Serale ma anche per il resto delle puntate?

Ecco la Storia su Instagram con cui Andre ha rivelato prima della puntata di Amici del 30 ottobre la sua eliminazione dal programma di Canale 5: