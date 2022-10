Vodafone, promozione shock: il piano per chiamate e internet mai visto prima

Bomba in arrivo da Vodafone: da oggi è possibile sottoscrivere un abbonamento in promozione con la compagnia telefonica di qualità impressionante

La guerra tra i provider di telefonia mobile è sempre in corso. Tante le possibilità per gli utenti italiani e stranieri per scegliere il piano tariffario migliore, l’offerta più soddisfacente tra le varie sul mercato.

Ormai chi sottoscrive un abbonamento telefonico lo fa per due motivi: avere chiamate possibilmente illimitate e poter navigare con una certa libertà, magari con il sistema di ricezione 5G che dà risposte rapide in tutto il territorio.

In soccorso di tali esigenze si è esposta di recente Vodafone. La compagnia di origine britannica, che spopola in Italia ormai da anni, ha lanciato una promozione-bomba nelle ultime ore, dando la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a condizioni estremamente convenienti.

Special 100 Giga e Digital Edition scontate: la promozione di oggi lanciata da Vodafone

Nella guerra tra provider, Vodafone mette sul piatto in queste ore un’offerta davvero imperdibile. Per conquistare nuovi utenti e strapparli dalle grinfie dei competitor più importanti come TIM o Iliad, arriva questa doppia promozione.

L’intenzione del provider è quella di mettere sul piatto le maggiori capacità della propria compagnia, a disposizione di tutti. Le due promozioni migliori, ovvero Special 100 Giga e la Digital Edition sono disponibili al 90% a partire da oggi, ma con edizione molto limitata.

Si tratta delle proposte forse più interessanti del panorama Vodafone per telefonia mobile. La Special 100 Giga vanta chiamate illimitate verso chiunque e 1000 sms a disposizione. Mentre per quanto riguarda la navigazione in internet si arriva fino a 100 giga di memoria sul web.

Stesse caratteristiche anche la Special Edition, ma le varianti riguardano il prezzo, leggermente diverso tra le due, ma soprattutto la modalità di abbonamento. La Special è fruibile solo accettando il pagamento con Smartpay domiciliato sul proprio conto corrente. La Digital invece può essere messa in atto anche come semplice offerta ricaricabile.

Tali offerte sono dedicate, come spesso accade, solo ai nuovi clienti Vodafone. Ovvero coloro che vogliono passare da un altro operatore al provider britannico. Niente da fare per i già abbonati.