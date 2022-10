Terremoto a Mediaset, cambia tutto! L’inaspettato ritorno fa impazzire gli spettatori

Cambia ancora il palinsesto di Mediaset nell’orario pomeridiano, con un ritorno clamoroso che molti telespettatori attendevano con ansia

Novità in arrivo per i telespettatori più accaniti delle reti Mediaset. In particolare per coloro che seguono con ansia le fiction e le soap opera, in orario prettamente pomeridiano. Sta per cambiare tutto nel mese di novembre.

Infatti, nel mese che comincerà a breve, verranno messi in atto dalla direzione Mediaset alcuni cambiamenti nella programmazione che potrebbero letteralmente far impazzire i numerosi spettatori. La data da segnare su calendario è quella del 14 novembre prossimo.

In quel giorno preciso è previsto il ritorno in TV di una soap amatissima dal pubblico e seguita fino a qualche settimana fa, quando è stata (temporaneamente) cancellata dal palinsesto di Canale 5: stiamo parlando di Terra amara.

Canale 5, a novembre torna in onda Terra Amara: addio invece alla soap Una Vita

Terra amara è la fiction di origine turca che ha spopolato anche in Italia. Tratta la storia di una famiglia negli anni ’70 e dei vari intrighi sentimentali e non solo attorno alla figura dei due protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

Tale serial era molto seguito dal pubblico di Canale 5, ma a settembre è stato brutalmente interrotto per lasciare spazio al ritorno di Uomini e Donne, che dal 19 del mese scorso ha ripreso la propria classica programmazione pomeridiana togliendo di fatto spazio alla soap turca.

La notizia che farà piacere a molti è che appunto da lunedì 14 novembre Terra amara tornerà in TV. Mediaset ha deciso di riprendere con gli episodi della serie in questione approfittando del gran finale di un’altra soap opera molto seguita: Una Vita, la serie spagnola ambientata nel quartiere madrileno de Las Acacias.

Dunque una sorta di passaggio di consegne nel prossimo mese su Mediaset. Una Vita chiuderà i battenti e già fa parlare molto di sé, con il finale attesissimo dopo circa sette anni di programmazione consecutiva nella televisione italiana. Terra amara invece riprenderà dal litigio tra Zuleyha e Gulten e la cacciata dalla villa di Demir di Gaffur, reo di aver tentato di uccidere Yilmaz.