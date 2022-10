Serena Enardu e Pago, arriva l’annuncio ufficiale: “Non è necessario firmare un contratto”. Tutti i fan della coppia aspettavano novità

Dove eravamo rimasti? Avevamo lasciato Serena Enardu e Pago dopo l’esperienza a Temptation Island nel 2019 e quella al Grande Fratello Vip nel 2020, prima innamorati pazzi e poi definitivamente separati. Adesso però, a distanza di due anni dall’addio definitivo, arriva il colpo di scena.

Serena e Pago hanno continuato a frequentarsi in questi mesi anche dopo la fine della loro storia d’amore. Pago è comunque sempre rimasto vicino al figlio della Enardu, il diciassettenne Tommaso, recentemente minacciato da un uomo misterioso come aveva denunciato la madre. Lui ha anche un altro figlio maschio, nato dal matrimonio con la showgirl Miriana Trevisan che è stata anche protagonista nell’ultima edizione del GF Vip.

E se fino a poco fa il rapporto tra Serena e Pago sembrava essere legato solo al ragazzo, di recente, qualcosa tra i due sarebbe di nuovo scattato. Un nuovo ritorno di fiamma dopo i numerosissimi tira e molla portati anche in televisione per la gioia del pubblico da casa.

Serena Enardu e Pago, arriva l’annuncio ufficiale: le parole dell’ex tronista e gieffina sono chiare

Nelle ultime settimane sono stati insieme a Pavia e lei lo ha fotografato, ma da lontano giusto per lasciare ancora un po’ di mistero. Ora però arriva l’annuncio che chiarisce tutto: l’ex gieffina è stata intervistata a CasaPipol e ha confessato tutto quello che poteva, facendo impazzire di gioia i fan.

“Da un po’ di tempo, con tutte le esperienze che ho avuto cerco di tenere la mia vita privata molto riservata. Già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile. I rapporti d’amore sono molto particolari, non ci sono solo discese”.

Ma allora finalmente sono pronti per il matrimonio? “Credo che due persone che stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Non è necessario firmare un contratto. Sì a Pago tutta la vita“. Per adesso deve bastare così, anche se i loro fan vorrebbero di più: ma questa è una vita nuova e anche loro con il tempo sono cambiati.