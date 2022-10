Sconti assurdi alla Lidl: solo per oggi, non perdete l’occasione

I supermercati Lidl stanno facendo degli sconti su una determinata tipologia di merce, che fanno impazzire praticamente tutti

Ormai in tutta Europa, Italia compresa, si stanno espandendo i supermercati a marchio Lidl. Si tratta di iper-mercati di proprietà della Schwarz Gruppe, dunque di origine tedesca, sbarcati ormai da anni anche sul nostro territorio.

Lidl è un brand internazionale, ma soprattutto molto conveniente. Vende infatti prodotti sia di marca sia di produzione propria, a prezzi molto bassi rispetto alla media. Inoltre ogni settimana avanzano delle promozioni da non perdere su varie tipologie di merce.

Solo per oggi va segnalata la giornata di sconti e promozioni di Lidl per quanto riguarda il materiale elettronico. Ovvero una sorta di mini blick friday dell’iper-mercato, che propone prodotti tecnologici ed elettrodomestici tutti ampiamente scontati.

Super sconti quest’oggi alla Lidl per il materiale elettronico e tecnologico: alcuni esempi

Sta circolando per l’appunto un volantino targato Lidl con gli sconti che oggi saranno disponibili nei vari punti vendita del brand tedesco. Moltissimi gli oggetti ed i macchinari tecnologici reperibili a prezzo di saldo.

Il volantino in particolar modo si focalizza su chi cerca un’esperienza televisiva nuova e coinvolgente, soprattutto a livello di audio. In tal senso è disponibile nei negozi Lidl la soundbar di Silvercrest, al prezzo finale di soli 39 euro.

In alternativa, spostando l’attenzione verso la cucina, non va sottovalutata la promozione su una mini friggitrice, il cui prezzo è di 24,99 euro, perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di famiglie non troppo numerose.

E così via anche per numerosi altri sconti e promozioni, reperibili anche sul sito ufficiale di Lidl Italia. Insomma, una giornata da non perdere per i consumatori. Per ottenere tali agevolazioni commerciali, basterà recarsi in uno dei tanti supermercati Lidl presenti su territorio nazionale, almeno entro questa sera.

Le suddette offerte sono disponibili senza limitazioni in termini di scorte, o comunque senza vincoli contrattuali di ogni genere. Uno dei punti di forza di Lidl è proprio quello di lanciare promozioni di questo tipo di volta in volta, così da avvicinare la clientela e diventare punto di riferimento per la spesa quotidiana e per gli acquisti di vario genere.