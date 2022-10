Non acquistatelo! Questo amatissimo formaggio può essere letale

Una tipologia molto apprezzata di formaggio italiano è a rischio, per colpa di un’infezione che ha colpito il prodotto confezionato

Tra i prodotti tipicamente italiani, ricchi di varietà ed amati da moltissimi consumatori, spiccano soprattutto i formaggi. Nel nostro paese la produzione casearia è infatti abbondante e di vario genere.

Formaggio vaccino, caprino, bufalini o anche miscelati con vari tipi di latte. Ce n’è per tutti i gusti, per chi ama i sapori più forti ed odorosi, ma anche per chi preferisce prodotti più delicati e burrosi.

Ma occhio all’ultimo avviso da parte del Ministero della Salute, che si prende la briga di segnalare prodotti e confezioni sul mercato apparse contraffatte. Proprio un amatissimo tipo di formaggio sarebbe a rischio, dunque va assolutamente evitato l’acquisto in market e supermercati.

Problemi con questa marca di formaggio taleggio: non va assolutamente acquistato

Proprio di ieri mattina l’ultimo richiamo effettuato dal Ministero della Salute, sempre pronto ad emettere comunicati riguardo la contraffazione di generi alimentari evitando così malesseri e problemi ai consumatori.

Il suddetto richiamo riguarda appunto una marca specifica di formaggio taleggio. Pare si tratti di un rischio microbiologico, vale a dire l’infezione da parte di batteri o virus microscopici del prodotto caseario, che dunque potrebbe mettere a rischio la salute di chi lo ingerisce.

Il marchio segnalato dalla nota ministeriale è Pascoli del Fattore, brand della provincia di Brescia che si occupa di prodotti di vario genere, in particolare di formaggi. In questo caso pare siano state contaminate le confezioni di Taleggio DOP a latte crudo, presenti spesso nei supermercati di tutta Italia.

Dunque il richiamo intende avvisare i cittadini ed i consumatori a non acquistare tale tipologia di formaggio, oppure a non mangiarla qualora fosse già stata comperata. Non è purtroppo la prima volta che Pascoli del Fattore commette un errore a livello microbiologico.

Il taleggio è un amatissimo prodotto italiano, una specialità a pasta cruda di latte vaccino, molle e a crosta lavata. Si tratta di un formaggio tipico del Nord Italia, in particolare prende il nome dalla omonima valle situata nella provincia di Bergamo.