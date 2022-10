Manuel Bortuzzo, spunta una dolorosa verità sull’addio: è successo veramente. Il 2022 conferma di essere un anno tormentato per l’ex gieffino

L’amore dà e l’amore prende, anche nella vita di Manuel Bortuzzo che negli ultimi sei mesi ha visto cambiare molte situazioni. Prima è stato lui a scaricare Lulù Selassié in modo inatteso e rocambolesco. Ora però è stato piantato lui da Angelica Benevieri, la giovane tiktoker con cui faceva coppia.

La notizia non è nuova, perché lo aveva già fatto sapere lei via social qualche giorno fa. Ma nelle ultime ore ha arricchito la storia con particolari inediti che hanno lasciato spiazzati i fan dell’ex nuotatore azzurro. A raccontare la storia è stata direttamente Angelica a MondoTv24.

Ha spiegato di aver voluto dare la notizia della rottura per mettere fine a tutte le voci che si stavano accavallando, perché le sembrava che ci fosse troppa gente agitata per la situazione. Questo intervento le serve per spiegare anche i motivi: “È successo che quando tu dai tanto amore a una persona e in cambio ti trovi un pezzo di ghiaccio e che ti dimostra tutt’altro, se ne frega di avere una ragazza al suo fianco… Io gli voglio un bene dell’anima e gliene vorrò sempre. Ma ecco, forse in lui non è scattato quell’amore”.

Manuel Bortuzzo, spunta una dolorosa verità sull’addio: la fine è arrivata con un messaggio

Mancanza di dialogo, almeno secondo la Benevieri, ma soprattutto un atteggiamento di distacco da parte di Manuel che alla fine l’ha portata a prendere la decisione di tagliare. Spiega di essersi accorta che le attenzioni che lui le dava non erano le stesse di prima, che i suoi sentimenti non erano ricambiati e che la forza di quella relazione stava scemando.

In fondo sono stati insieme due mesi, dal 19 agosto. Un numero che lei si è tatuata e che ammette di non voler cancellare perché la aiuterà a ricordare che ha fatto un errore e la prossima volta deve pensarci più a fondo. Intanto però svela un particolare clamoroso: “Non siamo rimasti in buoni rapporti,. Io non ho avuto modo di poter parlare con lui, non ci sono state delle scuse da parte sua, non ho avuto la possibilità di vederlo di persona. L’ho lasciato tramite messaggio, una cosa un po’ triste”.

Ma lei non si sente in colpa: “Quando ho visto che quei comportamenti sono stati alla fine fatti anche nei miei confronti nonostante gli abbia dato tutti i suoi spazi, è andata comunque così”.