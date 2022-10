Harry-Meghan, incredibile indiscrezione sul tradimento: Royal Family sconvolta. I duchi del Sussex sono di nuovo sotto la lente d’ingrandimento

Il principe in passato ha commesso un tradimento che è venuto fuori a distanza di tempo. Nel 2016 il secondogenito di Carlo e Diana si è concesso una scappatella incriminata.

Hanno sconvolto il mondo con la loro decisione di uscire definitivamente dalla Royal Family inglese. Rispetto a William e Kate, Harry e Meghan si sono orientati verso un atteggiamento di rottura, sia nei confronti del neo Re Carlo III, sia del resto del Palazzo di Windsor. La scelta di trasferirsi in California, nella splendida tenuta di Montecito, gli ha permesso di ricominciare una vita “normale”, lontano dai riflettori istituzionali. La nascita dei due figli, Archie e Lilibet Diana, ha unito ancora di più il loro matrimonio. Il duca e la duchessa del Sussex sembrano essere la classica coppia perfetta, sia dal punto di vista estetico che sentimentale. Eppure non è stato tutto rosa e fiori, visto che anche tra loro c’è stato un pesantissimo tradimento. Stiamo parlando della “scappatella”, risalente al 2016, che ha visto il fratello di William concedersi una storia con la modella Sarah Ann Macklin. A rivelarlo è il libro su Harry dal titolo “Conversazioni con il principe” scritto da Angela Levin, biografa di corte e molto vicina alla neo regina Camilla.

Harry-Meghan, incredibile indiscrezione sul tradimento: il principe aveva perso la testa per una modella

Il volume, uscito nel 2018, è ritornato in auge proprio in questi giorni. La scrittrice, infatti, ha parlato ancora una volta di questa storia, sottolineando che l’allora 32enne Harry avrebbe conosciuto la modella durante una festa privata. Dopo essersi invaghito di lei ha messo in atto un corteggiamento in grande stile, riuscendo a strappare un sì. Le uscite che seguirono però, misero in mostra una sostanziale differenza di vedute tra i due, portando ad un consequenziale allontanamento, prima che potesse nascere qualcosa di più serio. Il problema è che nel 2016 Meghan era già presente nella vita di Harry e ovviamente, seppur non fidanzati ufficialmente, non prese bene la vicenda. Ad ogni modo il principe è riuscito a farsi perdonare nel migliore dei modi, arrivando fino alle nozze con quello che si è rivelato essere il suo grande amore.