Grave infortunio per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle: si ritira subito?

Non smette di regalare sorprese questa edizione di Ballando con le Stelle. Infatti uno dei concorrenti più amati in gara si sarebbe gravemente infortunato, al punto di rischiare il ritiro: che cosa sta succedendo.

Non sta vivendo un bel momento la trasmissione Ballando con le Stelle. Infatti in queste ore uno dei concorrenti scelti da Milly Carlucci ha subito un grave infortunio. Stiamo parlando di Gabriel Garko. Questo episodio ha fatto crescere a dismisura la preoccupazione della conduttrice. Proprio la Carlucci ha quindi deciso di pubblicare un video per spiegare l’accaduto, ma non c’è possibilità in questo momento di fare previsioni esatte. Certamente ciò che si è verificato è stato inaspettato. Adesso l’attore sarebbe nelle mani dei medici.

Alla vigilia della nuova puntata del dance show Milly Carlucci ha annunciato che Gabriel Garko ha avuto un infortunio terribile nel corso di alcune prove. Parlando del programma, in molti pensano che stia per nascere una coppia composta da Angelo Madonia ed Ema Stokholma. L’uomo ha infatti dichiarato: “Ci conoscemmo tre anni fa per caso in un albergo in Cina e non mi filò di striscio. Invece questa volta ci siamo proprio trovati. Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia. Poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto“.

Ballando con le Stelle, preoccupazione per l’infortunio di Gabriel Garko: cos’è successo

A Ballando sono tutti con il fiato sospeso per Gabriel Garko. Al momento però l’entità dell’infortunio è tutta da valutare, essendo successo da poche ore, ma le premesse sono tutt’altro che rassicuranti. Nonostante ciò nel video Milly Carlucci è apparsa molto preoccupata, anche se la sua speranza è che possa riprendersi al più presto e che ci sia stato solamente un grosso spavento. Quel che è certo è che l’attore sarà sottoposto a tutti i controlli del caso.

Parlando di Gabriel, quindi, Milly ha esclamato: “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Gabriel Garko durante le prove purtroppo si è fatto male a un braccio in una maniera che è apparsa subito piuttosto seria. Attualmente è a Villa Stuart. Siamo tutti al suo fianco per dargli supporto” – ha poi concluso – “Adesso lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande. Noi vogliamo rivedere Gabriel in pista sabato e lo aspettiamo, ma attendiamo sviluppi. Gabriel, un bacione e un grande in bocca al lupo“.