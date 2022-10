“Frattura scomposta”, Milly Carlucci perde pezzi: la ballerina salta Ballando con le stelle?

Tegola per Ballando Con Le Stelle dopo l’infortunio di uno dei protagonisti che rischia di dover abbandonare la sfida

La padrona di casa del dance show di Rai Uno comincia a tremare: un infortunio potrebbe costare caro ad uno dei suoi concorrenti che si vedrebbe costretto ad abbandonare la gara. Ecco come sta adesso.

Quest’edizione di Ballando Con Le Stelle sembra essere ricca di imprevisti e Milly Carlucci con i suoi giudici non trovano pace. In particolare, questa volta al centro della bufera c’è Ema Stokholma che, poverina, ha subito un infortunio non di poco conto. È lei stessa che tra le sue Instagram stories racconta: “Pensavo, che strano che non mi passa sto dolore… Frattura composta nona costola”. Evidentemente la ballerina del dance show di Rai Uno aveva leggermente sottovalutato il problema che si è rivelato più grosso di quel che sembrava una volta dopo essersi sottoposta alla radiografia.

La conduttrice radiofonica si è fatta male in settimana durante le prove del dance show e inizialmente pensava ad una semplice botta. Grazie alla radiografia ha scoperto che quanto si è presentato al suo cospetto è ben più grave di quanto pensasse, bisognerà aspettare per capire l’evolversi della situazione.

Ema Stokholma a rischio ritiro? Milly Carlucci trema

Sarebbe un vero peccato perdere Ema Stokholma come concorrente di Ballando Con Le Stelle, ma è pur vero che è impensabile vederla ballare ancora a fianco a Angelo Madonia. Come spesso accaduto in passato, le strade da perseguire in questi casi sono due: o continuare a ballare assumendosi ogni rischio del caso, con dolore e fatica oppure salutare lo show di Milly Carlucci e abbandonare il palcoscenico.

Soltanto di recente, anche Gabriel Garko si è infortunato. Sabato scorso, invece, Luisella Costamagna si è presentata in puntata con le stampelle pur di continuare a ballare nonostante l’infortunio. Bisogna attendere per capire la scelta di Ema Stokholma, certo è che sarebbe un peccato perderla visto il feeling che si è creato col suo compagno di ballo convincendo sia i giudici che il pubblico da casa.