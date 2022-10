Fiorello, che gaffe! Dal suo iPad spunta un film a luci rosse – FOTO

Una piccola disattenzione è costata un po’ a Fiorello che si è “messo a nudo” sui social mostrando lo schermo del suo iPad

Che gaffe dello showman siciliano che nelle scorse ore ha pubblicato un video su Instagram visto da milioni di persone in cui ha inquadrato il suo iPad dove c’era un dettaglio che non è sfuggito a nessuno.

Fiorello non si è affatto reso conto di quanto ha mostrato ai suoi follower su Instagram. In particolare, durante la mattinata, Fiorello è stato impegnato nelle registrazioni in diretta di Aspettando Viva Rai 2, un pre-show social che anticipa il programma che andrà in onda a tutti gli effetti a partire da novembre. In pieno stile suo, con un marchio di fabbrica inconfondibile fatto della sua comicità, Fiorello fa una sorta di dissacrante rassegna stampa in compagnia di vecchietti raccolti qui e lì per la città.

Tra le pagine, poi, Fiorello ha messo un accento particolare sulle parole di Papa Francesco che di recente ha messo che tra suore e preti c’è l’abitudine di consumare materiale pornografico online. Seppure lo showman non è un prete né una suora, è inciampato in una gaffe molto inerente a quanto raccontato.

Fiorello, il frame che lo incastra: film a luci rosse sul suo iPad

In un momento preciso, l’inquadratura delle riprese di Fiorello si sposta sul suo iPad in cui viene mostrato un evidente video o film a luci rosse con una donna mezza nuda. C’è anche un’altra scheda comparsa che, per pochi istanti, ha mostrato altrettanti momenti piccanti. Tuttavia, come evidenziato da Today è possibile che la gaffe sia stata fatta appositamente, proprio per il tema che stava trattando e non un semplice scivolone, anche perché Fiorello non lascia mai nulla al caso.

Un’altra ipotesi è quella dei pop-up dei siti che escono spesso quando accediamo a qualche sito. Certo è che la piccola disavventura ha particolarmente divertito il pubblico dello showman che non ha perso occasione per riderci su. Fermo restando che Fiorello è riuscito nel suo scopo: promuovere il programma che lo vedrà protagonista a breve su Rai 2.