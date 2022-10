Charlene di Monaco, tutto finito: l’ultimo gesto di Alberto è inequivocabile. Nel Principato si stanno vivendo ore piuttosto calde

I rapporti tra i due sono al minimo storico. Ormai la principessa non sembra avere più un peso specifico a Palazzo, tanto da essere sostituita da Carolina e Charlotte Casiraghi

Non è un momento brillante per Charlene di Monaco. Dopo i problemi fisici che l’hanno tormentata nell’ultimo anno e mezzo, adesso tornano d’attualità le difficoltà coniugali con il principe Alberto. Che i due non vadano d’amore e d’accordo da tempo è noto ormai da tempo, così come qualche scappatella di troppo del nobile del Principato. Ovviamente tutte indiscrezioni mai confermate ufficialmente ma che hanno incrinato via via un rapporto che non sembra essersi mai pienamente ristabilito. Secondo i ben informati, nelle ultime settimane la Wittstock è sparita nuovamente, destando grossi sospetti sulla situazione. Dal canto suo Alberto è partito da solo per un viaggio di Stato alle Seychelles, lasciando come padrone di casa Carolina di Monaco e sua figlia Charlotte Casiraghi. Quello che sembrava solo essere un gossip sta invece assumendo dei contorni reali.

Charlene di Monaco, tutto finito: lei e Alberto sono sempre più distanti

Alberto incontrerà il presidente delle isole nell’Oceano Indiano, Wavel Ramkalawan, senza la sua first lady. I commenti meno allarmisti hanno parlato di un’assenza dovuta a motivi familiari, ovvero rimanere a Palazzo per occuparsi dei gemelli Jacques e Gabriella, dai quali è stata lontana per troppo tempo a causa della malattia. Il problema è che anche agli eventi che si svolgono alla Rocca non è mai in prima linea, surclassata dalle figure di Carolina e Charlotte Casiraghi.

Infatti, all’esposizione “Monaco on stage – 100 ans de concerts à Monaco” si sono presentate loro due, anziché Charlene, nonostante fosse una visita ufficiale. Troppi indizi messi insieme per poter pensare a delle semplici coincidenze.

Dopo essersi eclissata nell’ultimo periodo, ci si attende di rivedere la Wittstock il prossimo 19 novembre, per la Festa nazionale di Monaco, dove sarà al fianco della famiglia Grimaldi al gran completo.

Vedremo se filerà tutto liscio o ci sarà qualche altro colpo di scena in merito. A tenere banco in fatto di presenze, c’è sempre il tema relativo all’accordo milionario stipulato tra di loro prima della nozze. Charlene ha ricevuto una cospicua somma per presenziare a diversi eventi istituzionali: ora cosa sarà cambiato?