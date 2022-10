Buco nell’acqua per Ilaria D’Amico, già rimpiange la scelta?

Brutte notizie per la nota conduttrice televisiva Ilaria D’Amico, che certamente non si aspettava dei dati così bassi con il suo progetto

Da ieri sera Ilaria D’Amico è tornata al suo primo amore. Ovvero la Rai, che ha deciso di puntare nuovamente sulla nota conduttrice televisiva. Nel palinsesto 2022-2023 c’è posto dunque anche per la donna di origini romane.

Lasciata la TV satellitare di Sky, così come la sua partecipazione nei programmi calcistici, Ilaria D’Amico sta provando a rilanciarsi con un contenitore di approfondimento basato sui fatti quotidiani, che svaria dalla politica all’attualità senza troppe parafrasi.

Che c’è di nuovo?, questo il nome del programma di Rai Due affidato alla D’Amico, è partito però ad handicap. Male la prima puntata del contenitore, andata in onda ieri in prima serata sul secondo canale.

Gli ascolti TV di giovedì 27 ottobre: flop per Ilaria D’Amico, il GF Vip 7 ancora trionfatore

Oggi sono arrivati i dati auditel della serata di ieri, giovedì 27 ottobre. I numeri hanno bocciato definitivamente Ilaria D’Amico: il suo Che c’è di nuovo? ha infatti incuriosito in media pochissimi telespettatori.

Il programma d’attualità di Rai Due ha interessato 349.000 spettatori pari solo al 2.2% di share. Davvero poco per un contenitore al debutto, fra l’altro molto sponsorizzato dalla Rai e che vede comunque la presenza della D’Amico, giornalista e conduttrice molto apprezzata in passato.

A vincere la gara della prima serata di ieri è stato il Grande Fratello Vip 7, con la puntata live su Canale 5 condotta come sempre da Alfonso Signorini. Tante le situazioni caotiche e le decisioni sorprendenti (come l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi), il tutto premiato da 2.602.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Testa a testa comunque con la fiction di Rai Uno. La puntata di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso ha conquistato 3.544.000 spettatori pari al 19.9% di share. Più che soddisfacenti dunque i numeri dello show interpretato dal bravo attore napoletano Massimiliano Gallo.

La debacle di Ilaria D’Amico è confermata dal fatto che altri programmi in prima serata ieri hanno fatto molto meglio di lei. 7.2% di share per Dritto e Rovescio su Rete 4, 4.7% di share per il film Ghost in the Shell su Italia Uno e persino TV8, che ha trasmesso la partita di coppa Helsinki-Roma, ha fatto meglio con 4.9% di ascolti.