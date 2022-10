Royal Family, il celebre vestito di Kate ricompare in Uganda: com’è potuto succedere? – FOTO

Il celebre vestito di Kate Middleton, usato in occasione del fidanzamento con William Windsor, sarebbe ricomparso in Uganda. Ecco le foto che hanno sorpreso gli inglesi in questi giorni e perchè l’abito è stato usato dalla principessa Anna.

Negli ultimi anni della sua vita, la regina Elisabetta si era voluta circondare di poche persone fidate. Fra queste, c’era la sua ex sarta Angela Kelly. Dopo aver reso la sovrana inglese un’icona di stile nei suoi venticinque anni di lavoro, la donna era andata in pensione. La defunta regina l’aveva voluta come dama di compagnia.

Anche durante la pandemia di Covid ed i lockdown, Angela Kelly era una delle poche persone che potevano avere contatti con Elisabetta II. Adesso che la regina d’Inghilterra non c’è più, risulta molto difficile indicare un’icona di stile all’interno della Royal Family inglese. Senza dubbio, però, la persona che più si avvicina a lei è Kate Middleton.

Royal Family, ecco il vestito di Kate in Uganda – FOTO

Non è chiaro se ciò che è successo in Uganda sia frutto di uno stile “copiato”, di un’ispirazione o del taglio delle spese tanto voluto dal re Carlo III. La principessa Anna si è recata nel paese africano insieme al marito Timothy Laurence. Il presidente del paese, Yoweri Kaguta Museveni, è stato onorato di poter cenare insieme a loro.

Le foto della serata successivamente condivise dallo stesso presidente dell’Uganda hanno spiazzato i sudditi inglesi. Impossibile non ricordare l’iconico vestito con cui Kate Middleton si era fidanzata ufficialmente con William Windsor. Il capo era stato acquistato per poche sterline nel negozio Issa London, ed in breve tempo andò esaurito in tutto il Regno Unito.

Non solo l’abito: la spilla di zaffiro ha un valore storico inestimabile

Il colore ed il taglio del vestito della principessa Anna è davvero molto simile a quello di Kate, che aveva scelto lo stesso colore blu della pietra dell’anello regalatogli dal primogenito di Carlo, un tempo di proprietà di Lady Diana. Non è questo, però, l’unico dettaglio del vestito della principessa Anna ispirato alla Royal Family.

Come fa notare Vanity Fair, la spilla indossata era di proprietà della regina Elisabetta II. Si tratta di un vero e proprio cimelio storico della corona inglese. La spilla blu scelta dalla principessa Anna per la cena con Museveni fu indossata dalla defunta sovrana nel 1995 ed apparteneva all’imperatrice Marija Fëdorovna, moglie di Alessandro III di Russia.

Ecco alcune delle foto diffuse dal presidente dell’Uganda riguardo alla cena con la principessa Anna della Royal Family inglese, dove si vede chiaramente il vestito blu che sembra proprio essere ispirato a quello del fidanzamento di Kate Middleton: