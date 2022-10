“È successa una cosa incredibile”, protagonista di Mina Settembre l’ha ufficializzato

Uno dei protagonisti di Mina Settembre ha reso noto qualcosa di sorprendente ai suoi fan: la gioia dell’annuncio

Quello della fiction di Rai Uno è un cast pazzesco, ma soprattutto molto unito: la chiave perfetta per la realizzazione di un successo. Uno di loro, non molto tempo fa, è intervenuto per ufficializzare una meravigliosa notizia.

Mina Settembre è una fiction Rai di successo grazie anche alla coesione che c’è tra il cast. Basti pensare che Serena Rossi è la migliore amica di Christiane Filangieri e compagna di Davide Devenuto, Giuseppe Zeno è impossibile da non apprezzare e tutti gli altri fanno da cornice ad un quadro di per sé meraviglioso. Nel cast figura anche Giorgio Pasotti, attore di fama nazionale che abbiamo già visto in altre serie e film. Proprio lui, regista oltre che attore, ha raccontato ai follower su Instagram: “È successa una cosa incredibile: la campagna abbonamenti è andata sold-out in poche ore”.

Quello cui fa riferimento Giorgio Pasotti sono i numeri raccolti dalla campagna del Teatro Stabile che, trainati dal successo della fiction Rai, sono aumentati a dismisura. Tra i protagonisti spiccano anche Lino Guanciale, Leo Gullotta, Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Silvio Orlandi e molti altri volti che stanno facendo TV con gran successo.

Giorgio Pasotti di Mina Settembre commosso: “Non era mai successo prima”

Giorgio Pasotti non ha potuto affatto misurare la commozione per i grandi risultati ed ha svelato ai suoi follower: “Non era mai successo prima. Voglio solo condividere questo successo con le persone che hanno lavorato con me e che mi vogliono bene”. Un’avventura che lui stesso ha reputato “splendida” e i ringraziamenti a tutti coloro che l’hanno resa tale.

Tuttavia, Giorgio Pasotti in Mina Settembre non sta vivendo un gran momento vestendo i panni di Claudio che è stato lasciato dalla sua ex moglie dopo averci riprovato. Riusciranno i due a ricucire i rapporti o la presenza del dottore Gambardella continuerà ad essere pressante?