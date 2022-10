Ilary Blasi molla tutto e scappa? La decisione finale ormai è stata presa: alla fine hanno pesato i consigli di un’amica fidata

Teoricamente in questi primi mesi della nuova stagione televisiva poteva prendersi un po’ di pausa perché anche senza le novità del recente passato sarebbe rimasta fuori. Ma quanto durerà l’assenza di Ilary Blasi dalla televisione? In teoria nessuno lo sa, anche se un dettaglio porta a pensare in positivo.

Amareggiata per la fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti ma anche per il clamore mediatico che tutta la vicenda ha suscitati in questi ultimi mese, Ilary è scappata. Ha preferito dedicarsi ai figli e a se stessa, senza rilasciare nessun commento e così sarà almeno fino a nuovo ordine. Ma indiscrezioni qualificate parlavano anche di un suo anno sabbatico dalla tv, un accordo con Mediaset, per rimettere a posto i pezzi.

Una mazzata per tutti i suoi fan, anche perché in concreto avrebbe significato vedere sospesa almeno per una stagione L’Isola dei Famosi oppure affidarla ad un’altra conduttrice. Fino ad oggi Mediaset non si è pronunciata, anche perché il reality è in programma solo la prossima primavera alla fine del Grande Fratello Vip 7.

Ilary Blasi molla tutto e scappa? La decisione spiazza tutti gli scettici

Ora però è arrivata finalmente una prima risposta anche se in realtà parliamo di un’indiscrezione riportata dal settimanale ‘Oggi’. I fan di Ilary Blasi possono tirare un sospiro di sollievo perché se mai ci sia stata l’idea di mollare tutto, almeno per il momento è stata accantonata.

A cambiare tutto nella sua testa è stata un’amica preziosa come Silvia Toffanin, una delle poche nel suo ambiente di cui la Blasi si fida ciecamente, fin dai tempi di Passaparola. “Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin – si legge sulla rivista – ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”.

I maligni potranno pensare che rinunciare al ricco cachet per l’Isola (indiscrezioni parlano di quasi 1 milione netto di euro a stagione) non sia consigliabile. Ma la prossima primavera potrebbe essere in corso anche la causa per la separazione. Si annuncia un periodo pieno.