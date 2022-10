Ida Platano, mistero durante Uomini e Donne: perchè è rientrata così? – FOTO

Un dettaglio non è sfuggito ai più attenti spettatori di Uomini e Donne: come mai Ida Platano all’improvviso ha chiesto di uscire dallo studio Mediaset e poi è rientrata così? Ecco le indiscrezioni e le divertenti supposizioni dei fan.

Ida Platano ha abituato i suoi ammiratori a scambiarsi il buongiorno ogni mattina sulle Storie di Instagram. La mattina del 27 ottobre è parsa un po’ stanca, ma aveva gli occhi che sorridevano. Ha spiegato che ultimamente non si sta facendo vedere molto sui social perchè sta attraversando un momento difficile. Come mai allora era così contenta?

Nella serata del 26 ottobre Riccardo Guarnieri si è mostrato in partenza. Ciò che ha attirato l’attenzione, però, è la canzone che ha scelto come sottofondo: si tratta del brano dei Negramaro che lo ha fatto innamorare di Ida Platano. Possibile che l’imprenditore sia andato a Brescia per chiarire nuovamente con la parrucchiera?

Perchè Ida Platano è rientrata così in studio?

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda il 27 ottobre, ovviamente, è stata registrata qualche giorno prima. Subito dopo l’apertura, dove Tina Cipollari ha presentato di nuovo il suo libro, si sono seduti al centro dello studio Alessandro Vicinanza ed Ida Platano. La frequentazione dei due non convince gran parte del parterre del Trono Over.

In particolare, Armando Incarnato sostiene che ci sia voglia di vendicarsi da parte di Ida Platano. I toni diventano subito accesi, e la dama siciliana chiarisce subito di non aver più alcun problema a vedere Riccardo Guarnieri in compagnia di altre donne. Ha chiarito che una volta questo lo indispettiva e la faceva stare male, ma ora non più.

Con chi ha fatto l’aperitivo la parrucchiera? La foto mostra due bicchieri

Ad un certo punto, la puntata di Uomini e Donne si è interrotta per un attimo. Ida Platano ha chiesto di poter uscire un attimo dallo studio per poter andare in bagno. Dopo qualche minuto, la parrucchiera è rientrata. I pantaloni, però, non erano più gli stessi. Si era inoltre tolta la giacca arancione in tinta con i pantaloni.

Su Twitter, il pubblico si è scatenato: “Ida è uscita camminando come se si fosse ca**ta addosso e ora è tornata con un paio di pantaloni nuovi…. Ho qualche GUBBIO…“. Il riferimento alla notizia di cronaca sul ristorante di Gubbio è chiaro. La dama non ha commentato, ma ha mostrato delle immagini di un aperitivo a due. Con chi era?

Ecco il ballo fra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano alla fine della puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre: