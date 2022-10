GF Vip 7, eliminazione diretta: questa sera abbandonerà la casa

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7 che vedrà un’eliminazione diretta dopo le nomination di lunedì

Il reality show di Canale 5 procede a gonfie vele e puntata dopo puntata, il gioco si infittisce. Come vincitore ce ne sarà uno soltanto. Chi sarà? Intanto c’è già chi dovrà abbandonare la casa e raggiungere gli altri in studio.

Come di consueto, nella puntata di lunedì i vipponi sono stati chiamati per le nomination ed il pubblico è chiamato a votare il loro preferito, non quello che vorrebbero fuori dalla casa. Tra di loro ci sono Giaele De Donà, Amaurys Perez, George Ciupilan e Pamela Prati chi più, chi meno, sono tutti coloro che hanno detto la loro all’interno del reality show a partire dall’ingresso dalla porta rossa che è avvenuto più o meno in contemporanea.

Tuttavia, il gioco è anche questo: di vincitore ce n’è solo uno e, puntata dopo puntata, vengono fatti fuori uno ad uno. Fin qui è toccato a Ginevra Lamborghini per squalifica, Giovanni Ciacci con un televoto flash, Marco Bellavia e Sara Manfuso ritirati, Gegia e Cristina Quaranta. Chi sarà il prossimo?

GF Vip 7, il pubblico ha deciso chi far fuori dalla casa

Al sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it hanno partecipato 1.084 persone che hanno espresso la loro preferenza alla domanda “Chi vuoi salvare?” che ha mostrato un risultato abbastanza schiacciante. È chiaro che si tratta solo di un sondaggio e non dei dati ufficiali a disposizione di Alfonso Signorini che ha parlato di eliminazione diretta questo giovedì. Questo grafico dà un’idea generale di quella che è l’opinione che il pubblico si è fatto dei vipponi all’interno della casa.

Al sondaggio hanno partecipato 1.127 persone che hanno selezionato la persona da salvare. A questo giro, risulta essere George Ciupilan il preferito con uno schiacciante 41,53% sugli altri, tant’è vero che distacca la seconda Giaele De Donà di quasi 20%: la vippona ha infatti raccolto il 21,56% delle preferenze. Subito dopo c’è Amaurys Perez che con 19,79% di voti ha staccato di una piccola percentuale Pamela Prati che sembra essere destinata ad uscire dalla porta rossa con il 17,13%.