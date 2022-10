GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi irriconoscibile: il gesto a pochi minuti dalla diretta – VIDEO

Elenoire Ferruzzi sta facendo parlare moltissimo di sè da quando, per la seconda volta, si è trovata a non accettare di essere rifiutata da un uomo. Ecco il gesto incredibile a pochi minuti dall’inizio della diretta del GF Vip 7.

Si può ormai dire apertamente che, dopo l’iniziale infatuazione per Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si sia invaghita per un altro concorrente, Daniele Dal Moro. I due hanno iniziato ad avvicinarsi quando Sonia Bruganelli ha invitato l’ex tronista ad andarsene a casa se non voleva raccontare la sua storia, facendolo letteralmente “scoppiare”.

Daniere sembrerebbe avere una storia molto difficile alle sue spalle, ed aveva trovato in Elenoire un’amica che lo ascoltasse. Come la stessa “diva” del GF Vip 7 aveva raccontato ai compagni di avventura, però, per lei l’amicizia fra uomo e donna non esiste. Se un uomo le dovesse dire che la vede solo come un’amica, si sentirebbe addirittura offesa.

GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi cerca di rimediare?

Poco dopo, in maniera del tutto inconsapevole, Daniele ha detto ad Elenoire che la vedeva proprio come un’amica. La Ferruzzi, come è facile immaginare, non l’ha presa bene. Mentre è diventata molto aggressiva con Dal Moro, contemporaneamente ha cercato di riappacificarsi con Nikita, a cui aveva riservato alcuni epiteti irripetibili.

Elenoire era anche arrivata a sputare al passaggio dell’influencer, sostenendo anche che portasse sfortuna. Le due si sono riavvicinate grazie all’ammissione di gelosia da parte della Ferruzzi. La situazione fra Daniele ed Elenoire è nel frattempo esplosa: lui non capiva come mai la “diva” non le rivolgeva più la parola, mentre lei faceva l’offesa.

“Ti amo tanto”: arriva una nuova dichiarazione d’amore

È dunque arrivata una forte litigata, dove si è visto Daniele perdere davvero la ragione e gridare. Elenoire è stata anche chiamata in confessionale, probabilmente per parlare con gli autori del GF Vip 7. Ovviamente non si conosce il contenuto della discussione, ma le urla della Ferruzzi si sono sentite fino a dentro le case degli italiani.

Secondo le anticipazioni della puntata del 27 ottobre del GF Vip 7, Alfonso Signorini dedicherà ampio spazio alla situazione sentimentale fra Elenoire e Daniele. La Ferruzzi, poco prima della diretta si è abbracciata con l’ex tronista di Uomini e Donne. Si è sentito chiaramente: “Ti amo tanto, perchè non mi credi?“.

Il video qui sotto riprende la conversazione fra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro poco prima della diretta del GF Vip 7. L’ex tronista ribadisce ancora una volta di non voler nulla di più di un’amicizia: