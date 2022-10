“È finita in coma”, Serena Bortone scuote tutti: il racconto choc in diretta

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone ha raccontato una storia choc in diretta: le parole agghiaccianti.

Nella puntata di martedì 26 ottobre Serena Bortone ha ospitato a ‘Oggi è un altro giorno‘ Luca Tommassini con la madre Pasqualina, detta Lina. Così durante l’intervista il coreografo e ballerino ha ripercorso la sua infanzia difficile con un padre violento insieme alla madre. Inoltre da piccolo i rapporti tra i genitori erano pessimi e la madre addirittura finì in come dopo un pestaggio. Infatti il ballerino ha sconvolto tutti spiegando: “Papà l’ha picchiata talmente tanto che è finita in coma“.

Subito dopo Tommasini ha spiegato che in casa i soldi spesso mancavano ma allo stesso il padre vietava alla moglie di lavorare, per gelosia e per evitare che potesse avere un qualche forma di indipendenza. Un giorno la donna, oramai esasperata, è andata dal marito per chiedergli dei soldi ricevendo per risposta pugni e calci. La reazione rabbiosa dell’uomo mandò addirittura in coma la mamma di Luca per diversi giorni.

Nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha ascoltato la storia commovente della madre di Luca Tommasini. Inizialmente la donna ha provato a denunciare ma le forze dell’ordine dell’epoca l’avevano invitata a lasciar perdere a ‘non fare tante storie per uno schiaffo’ ed anche in famiglia non ha trovato appoggio e sostegno. Pasqualina quindi non ha mai denunciato il violento marito però ha cercato di difendere i due figli, troppo piccoli per reagire.

Durante il racconto la donna ha sconvolto anche la Bortone affermando: “Era contrario a tutto, non gli stava bene niente. Era abbastanza violento, mi diceva ‘Ti ammazzo!’“. Il racconto drammatico di Pasqualina non ha sconvolto solamente Serena Bortone ma anche Romina Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power, infatti, alla fine dell’intervista si è mostrata in lacrime. Infine vedendo la madre e Tommasini ballare ha affermato: “Storia che è un esempio di resilienza poi loro che ballavano lei che cantava (Jessica Morlacchi ndr) mi sono emozionata“. Una storia che ha certamente emozionato anche il pubblico a casa.