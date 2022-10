Dazn gratis: l’ultima offerta fa sognare gli italiani

Stavolta DAZN è davvero pronta a far sognare tutti gli italiani, proponendo il suo piano gratuito per un determinato periodo: tutti i dettagli.

Dazn è pronta a lanciare la prova gratuita del suo servizio per tutti coloro che vorranno provare il servizio. Questa è l’ultima trovata del colosso britannico per tutti i possibili futuri clienti: tutti i dettagli sull’iniziativa.

Ultimamente DAZN ha deciso di cambiare strategia, visto che il servizio streaming ha deciso di introdurre una nuova offerta che ti consentirà di accedere alla piattaforma per un totale di 7 giorni gratuitamente. Come tutti sapranno la piattaforma si concentra sugli eventi sportivi. Con un abbonamento mensile, puoi accedere a una serie di interviste, spettacoli classici, documentari premium e tanti altri eventi.

A seconda della tua zona quindi si potrà avere accesso al NFL Game Pass, gli eventi NBA, la Premier League, Champions League, la Serie A italiana e tanto altro. Dall’estero non si potrà godere dei servizi della piattaforma visto che perché è un sito web con restrizioni geografiche. Per questo utilizzare una VPN è fondamentale per usufruire del sito da qualsiasi parte del mondo. Ecco cosa bisogna sapere nel caso in cui avrete scelto di attivare la prova gratuita dell’applicazione.

DAZN, spunta la prova gratuita: cosa c’è da sapere

Dazn sul proprio sito ha reso disponibile una prova gratuita ma solamente per tutti i nuovi account creati sulla piattaforma. Inoltre l’operazione dovrà essere completata abbinando al servizio una carta o il conto Paypal. L’offerta è disponibile solamente abbinando al servizio una carta o il conto Paypal. La promo è disponibile solo visitando il sito ufficiale (non bisogna usare l’app).

Da qui si potranno attivare i 7 giorni di prova gratuita che includeranno un abbonamento di tipo standard. Bisogna ricordare che avendo associato una carta, rinnovato il servizio verrà rinnovato automaticamente alla scadenza dei 7 giorni al costo di 29,99 euro al mese. Mentre per quanto riguarda il servizio potranno essere registrati 2 dispositivi alla volta, e ognuno potrà vedere contemporaneamente contenuti diversi, ma solo se gli utenti sono connessi alla stessa rete WI-FI.