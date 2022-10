Altro ciclone al GF Vip 7: la concorrente è decisa, vuole abbandonare la Casa!

Altro caos scatenatosi nella serata di ieri al GF Vip 7: un’altra partecipante al reality show di Canale 5 sarebbe ormai pronta all’addio

Un’edizione a dir poco rumorosa e piena di colpi di scena. Mai come quest’anno il Grande Fratello Vip sta facendo discutere e parlare di sé, per le tante liti, discussioni e polemiche scaturite all’interno della Casa.

Basti pensare che già nelle prime settimane si era scatenato il caos per la questione di Marco Bellavia, uscito perché depresso e persino bullizzato da alcuni compagni di viaggio. Ciò ha portato all’eliminazione di almeno un paio di concorrenti.

Ora un’altra bufera sta per abbattersi sul GF Vip 7. Ovvero la volontà di una tra le più chiacchierate partecipanti del reality show. Una donna che si è sentita ‘tradita’ e che starebbe facendo il diavolo a quattro, probabilmente per uscire anzitempo dalla Casa.

GF Vip 7, diretta interrotta: la concorrente fa le valigie, è pronta a dire addio?

Il caos ha cominciato a scatenarsi nella giornata di ieri, 26 ottobre. Quando la diretta live del GF Vip 7 è stata interrotta per quasi un quarto d’ora. In situazioni del genere la produzione preferisce mandare immagini in differita per ‘coprire’ eventuali situazioni di caos.

Pare che tutto ciò riguardi Eleonoire Ferruzzi, la influencer ed icona gay dal carattere a dir poco vispo. La Ferruzzi sembra pronta al passo d’addio, visto che ieri si sarebbe svegliata cominciando subito a preparare le sue valigie e minacciando a gran voce di voler uscire dal GF Vip.

Tutto nasce da un ennesimo malinteso di natura sentimentale. Pare che Elenoire sia rimasta scottata dal rapporto intimo creatosi con Daniele Dal Moro. Il ragazzo si è molto avvicinato alla sua coinquilina, ma in tono decisamente amichevole e confidenziale.

La Ferruzzi avrebbe interpretato male certi atteggiamenti, pensando che tra i due ci fosse ormai del tenero. Il Grande Fratello ha persino chiamato la donna nel confessionale per farle capire la situazione ed il malinteso, ma quest’ultima l’ha presa molto male, alzando la voce e sbraitando per tutta la serata.

Delusa la Ferruzzi, sembra destinata a lasciare il GF Vip 7 nelle prossime ore, a meno di un cambio d’idea repentino. La focosa influencer prenderà oggi la decisione definitiva e se ne discuterà nella diretta serale su Canale 5.