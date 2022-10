Soleil Sorge sbotta contro i fan dopo l’annuncio: “Siete al livello Walt Disney con le idee” – VIDEO

Soleil Sorge ha fatto una rivelazione molto particolare: poco dopo il suo annuncio, i fan si sono scatenati nelle supposizioni più disparate. Ecco la reazione dell’influencer a quello che sta succedendo nel web.

Nonostante Lulù Selassiè durante il GF Vip 7 fosse sembrata a molti un po’ immatura e con un carattere molto particolare, forse anche a causa della sua giovane età, le recenti dichiarazioni hanno fatto ricredere il pubblico del reality show. Dopo tutto ciò che è successo con Manuel Bortuzzo, nessuno si aspettava le sue parole.

Nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus ha confermato di non aver più nessun contatto con il nuotatore, che nel frattempo si è anche lasciato con la TikToker Angelica Benevieri. Lo ha quindi invitato a farsi vivo, in modo che ci si possa continuare a sentire in amicizia. In molti hanno capito da queste sue parole che in realtà sia ancora innamorata.

Soleil Sorge, l’annuncio spiazza: ha battuto Lulù?

Subito dopo la fine del GF Vip 6 Lulù Selassiè, insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, ha annunciato diversi progetti canori in partenza. I loro ammiratori aspettano ormai da tantissimo tempo. Dopo la richiesta di indovinare il titolo del primo singolo a fine settembre, la Fatina non ha più fatto sapere nulla.

Nel frattempo, però, un’altra gieffina sembrerebbe aver annunciato un progetto canoro. O almeno, questo è quello che hanno iniziato a dire subito tutti i fan di Soleil Sorge dopo aver visto il breve video che anticipava un nuovo progetto in arrivo. Nel filmato in bianco e nero si vede l’influencer sorridere in uno studio di registrazione.

La reazione dell’influencer ai commenti dei fan: “Come Walt Disney”

Soleil Sorge ha anche mostrato lo schermo del computer, dove sembrava che fossero in elaborazione diverse tracce audio. Questo, forse, ha fatto pensare a molti che stava incidendo il suo primo singolo musicale. Se così fosse, batterebbe sul tempo Lulù e le sorelle Selassiè nelle tempistiche di uscita della prima canzone.

Poco dopo lo spoiler, però, Soleil Sorge ha pubblicato un video ancora più criptico. Mentre rideva e si faceva lavare i capelli dal parrucchiere, ha spiegato che gli stavano arrivando delle congetture incredibili riguardo il suo progetto in partenza. Ha quindi invitato tutti a scrivere quale potrebbe essere la sua nuova avventura, aumentando così l’alone di mistero.

Ecco il video pubblicato da Soleil Sorge su Instagram che ha scatenato i fan: