Sanremo 2023 o Amici 21? Tanti Giovani arrivano dalla scuola di Maria De Filippi

Diversi Giovani di Sanremo 2023 arriveranno dalla scuola di Amici 21. Ecco chi sono i concorrenti che sono stati ufficializzati il 26 ottobre dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani, presieduta da Amadeus.

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo, in momenti diversi, si sono mostrati polemici rispetto al successo che è in grado di regalare la scuola di Amici in pochissimo tempo. Iva Zanicchi ha anche ricordato la sua lunga gavetta, dove imparavi a gestire il pubblico e la tua presenza sul palcoscenico prima di arrivare in un luogo importante come Sanremo.

Effettivamente, non si può negare il fulmineo successo di cantanti come LDA, che effettivamente hanno riempito da soli interi palazzetti dello sport. Anche Gigi D’Alessio ha fatto i complimenti al figlio scherzando che adesso molti lo indicano solo come “il padre di LDA“. Non stupisce dunque vedere l’invasione di studenti di Amici 21 a Sanremo 2023.

Amici 21, ecco chi sono i concorrenti di Sanremo 2023

Da diverso tempo numerose indiscrezioni suggeriscono un probabile duetto di LDA e Gigi D’Alessio al Festival della canzone italiana che ha fatto impazzire i fan. Oltre a loro, ci dovrebbe essere un’altro duetto a Sanremo 2023 da parte di due amatissimi cantanti di Amici 21. Si tratterebbe di Alex Wyse, arrivato secondo, e Sissi.

Mentre LDA, Alex e Sissi non sono ancora stati confermati come partecipanti della kermesse canora, SkyTG24 ha annunciato tutti i nomi dei Giovani di Sanremo 2023, dove compaioni i nomi di altri protagonisti di Amici 21. La Commissione Musicale di Sanremo Giovani ha selezionato un totale di 43 nomi dei partecipanti al prossimo Festival.

Chi sono i due Giovani che arrivano dalla scuola di Maria De Filippi

Sanremo Giovani inizierà come al soluto con qualche mese di anticipo rispetto alla kermesse canora. Non bisogna dimenticare che lo scorso anno, fra i tre nomi dei finalisti c’era anche quello di Tananai, che poi ha visto esplodere la sua popolarità con il successo estivo La dolce vita. L’appuntamento con le selezioni dei Giovani è il prossimo 4 novembre.

La Commissione Musicale di Sanremo Giovani, presieduta da Amadeus, li ascolterà esibirsi nel loro brano. Fra loro ci sono anche Aisha, che porterà il brano DiscoBranda, e Calma, che si esibirà in Sabato Sera. Entrambi sono stati due amatissimi protagonisti di Amici 21, dove non sono però riusciti ad arrivare fra i primi posti: potrebbe essere questa la svolta?

Sanrmeo 2023, tutti i nomi dei Giovani ed il titolo del loro brano musicale

Ecco i nomi dei 43 Giovani ed i loro brani in ordine alfabetico:

Aisha – DiscoBranda

Alfa – 5 minuti

Arms Around – Prenditi cura di me

Asteria – Profumo

Bais – Vuoto bestiale

BigMama – Malocchio

Calma – Sabato sera

Capitolo Zerø – Devi starmi lontano

Caterina – Causa Affetto

Collettivo – Parole di notte

Dag – Lacrime addosso

Enula – Questa terra (che rumore fa)

gIANMARIA – La città che odi

Giovanni Toscano – Arrogantissimo

Giuse The Lizia – Sincera

GrenBaud – Estraneo

Hal Quartièr – Aldilà

Iride & KTB – Alba

Kaze – Ultimo tango a Parigi

Klaus Noir – Mi fai sanguinare

Malvax – Semafori rossi

Maninni – Mille porte

Mida – Malditè

Nicol – Uguali

Nuvola – Come te

Obi – Educati a farci male

OLLY – L’anima balla

Pablo – Bilbao

Paulo – Ti odio (mi amor)

Réclame – Cena di famiglia

Samia – Tutto un fake

Sarai – Non mi piace

SECHI – Bugie nere

Senza cuore – 48H

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto voce

Simone Panetti – Una lettera alla paura

Sina – Coltello

Suicide Gvng – Morirei x te

TES – Tutti esageratamente Str0nzi – Giovani di mezza età

UNO – Se solo fossi di più

Will – Le cose più importanti

Yana C – Sola

Come spiega Amadeus nel video sottostante, il termine ultimo per inviare la propria candidatura a Sanremo 2023 era lo scorso 12 ottobre: