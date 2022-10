Romina Power, il gesto nei confronti di Loredana Lecciso ha stupito tutti

Il gesto di Romina Power nei confronti di Loredana Lecciso ha davvero lasciato i fan della cantante senza parole. Ecco l’ultima mossa legale della cantante.

Quando si era diffusa l’indiscrezione di una probabile partecipazione di Al Bano a Tale e Quale Show, in molti non avevano ritenuto possibile che potesse succedere. Questo perchè il cantante pugliese sarà impegnato fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 in un tour mondiale insieme alla sua ex moglie, Romina Power.

A fine ottobre si sono esibiti a Zurigo, in Svizzera. Più in avanti saranno in Polonia ed in Austria. Al Bano difficilmente prenderà parte a trasmissioni italiane in maniera continuativa se sarà impegnato a viaggiare all’estero. Nel frattempo, però, il gesto di Romina Power nei confronti di Loredana Lecciso ha lasciato i fan della cantante senza parole.

Cosa succede fra Romina Power e Loredana Lecciso?

Tutto sembrerebbe essere iniziato dalla decisione di Romina Power di rilasciare un’intervista a Verissimo a metà settembre. Non è la prima volta che la cantante è ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin. La precedente volta era andata da sola ed aveva raccontato il suo rapporto particolare con la madre di Al Bano, questa volta è tornata con le figlie.

Nello stesso giorno in cui Romina Power si trovava da Verissimo su Canale 5, su Rai 1 andava in onda Domenica In. Come è noto, Romina Power e Mara Venier hanno sempre avuto parole bellissime l’una per l’altra, dichiarando anche di essere amiche. Quella domenica, però, la conduttrice di Rai 1 ha manifestato un certo fastidio.

Le parole della fidanzata di Al Bano dopo la diffida: tutti senza parole

La Venier, come è nel suo stile, ha voluto dire chiaramento ciò che era successo prima della puntata. Era arrivata una diffida proprio da parte di Romina, che a quanto sembra non voleva essere nominata durante l’intervista di Loredana Lecciso. In molti hanno visto nella presenza della compagna di Al Bano una sfida alla cantante, ma la Zia Mara ha smentito.

Loredana Lecciso era rimasta incredula quando fu stata informata di non poteva parlare di Romina Power. A fine ottobre, sulle pagine del settimanale DiPiù ha dichiarato: “Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così… Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In“.

Per vedere alcune immagini del concerto a Zurigo di Romina Power ed Al Bano, scorri le foto qui sotto: