Dal nido all’Università: educare i figli può costare fino a 700mila euro

Far studiare un figlio o una figlia accompagnandolo dall’asilo alla laurea costa dai 53mila ai 700mila euro. La società di investimento digitale Moneyfarm ha provato a fare i conti nelle tasche delle famiglie disegnando quattro percorsi formativi per calcolare l’impegno economico di ognuno.

Lo studio tiene conto anche dell’avanzamento tecnologico che richiede nuove abilità. Le soft skill sono ritenute sempre più importanti per progredire professionalmente e sono ormai complementari alle competenze tradizionali che si apprendono a scuola.

Le attività extracurriculari come lo sport sarebbero addirittura più importanti delle hard skills.

Percorso standard

Anche quando una famiglia ha un budget limitato da investire in attività extracurriculari, Moneyfarm ha calcolato che deve spendere intorno ai 53mila euro per un percorso educativo standard dall’asilo nido alla materna, passando per le elementari, medie e superiori, includendo libri e materiale scolastico. Viene incluso anche il ciclo completo dell’università pubblica (5 anni), considerando una retta piena, senza tener conto delle borse di studio e delle agevolazioni Isee.

Tra le attività extracurriculari ci sono le lezioni di inglese online (dai 6 ai 16 anni), l’acquisto di almeno un device per le competenze digitali e le attività socio-relazionali, ludiche, sportive (scout, teatro, sport individuali dai 5 ai 12 anni, sport di squadra dai 10 ai 18 anni come il calcio, con spesa 750 euro l’anno) e palestra dai 18 ai 22 anni.

In questo primo caso, l’Università sia pubblica e privata più costosa è Milano, per un totale di 22mila euro.

Percorso scientifico-tecnologico

Questo percorso è più costoso di quello standard e ha l’obiettivo di indirizzare i figli verso una carriera improntata sulle discipline scientifiche. Il costo complessivo del percorso STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) si aggira intorno ai 98mila euro. Include non solo la scuola pubblica, dal nido alle medie, ma anche i doposcuola pubblici dall’infanzia a tutte le medie. Include anche l’università pubblica (con percorso completo di 5 anni) da fuori sede (considerando l’Università di Padova). Il costo è 60mila euro.

Nel costo complessivo sono state considerate le attività extracurriculari come le lezioni di inglese online dai 6 ai 16 anni (costo 900 euro l’anno), le attività socio-relazionali, ludiche o sportive (scout, musica bisettimanale) dai 6 ai 12 anni e sport individuali come il nuoto dai 6 ai 14 anni (415 euro), tennis dai 14 ai 20 anni (595 euro). A ciò, stato aggiunto un device e un corso informatico di base (420 euro per 20 lezioni) oltre che un corso di coding avanzato che può arrivare fino a 590 euro per 20 lezioni.

Percorso Radical o New Age

Questo percorso diventa più costoso dei precedenti, per un costo totale di 170mila euro. Comincia dall’asilo nido e dalla scuola dell’infanzia con metodi come il Montessori, lo Steiner o il Reggio Emilia, o con un approccio bilingue in un contesto internazionale. Le rette annuali vanno da un minimo di 7.700 euro fino a un massimo di 14.600 euro al nido, e da un minimo di 3.600 ad un massimo di 15.300 euro alle materne.

In entrambi i casi sono stati considerati sulla base della scuola privata internazionale più esclusiva. Nel costo totale sono contemplati doposcuola, medie e superiori pubbliche, università pubblica non fuori sede (Padova), oltre che libri e cancelleria.

Le attività extracurriculari, nel caso delle competenze digitali e socio-relazionali non differiscono dal profilo STEM, mente dallo studio di Moneyfarm emerge che le competenze linguistiche sono quelle su cui si investe di più. Il costo è 35mila euro circa (considerando un corso al British Council dai 5 ai 15 anni, lezioni private di cinese dagli 8 ai 18 anni e le vacanze studio).

Percorso extra-lusso

Questo percorso costa 700mila euro in totale. Si tratta di un percorso completamente privato e internazionale fin dall’asilo nido. A pesare è soprattutto l’università. Moneyfarm ha preso in considerazione il Regno Unito. BA alla University College London e Master alla London School of Economics costano, da soli, intorno ai 265mila euro vitto e alloggio inclusi (negli Usa costano 572mila euro).

Nel costo sono state considerate le attività extracurriculari più onerose. Per le competenze linguistiche di un certo livello è stato considerato un corso al British Council dai 5 ai 18 anni che costa 1.740 euro all’anno. Lo studio di una seconda lingua come lo spagnolo all’Istituto Cervantes dagli 8 ai 16 anni, le vacanze studio dai 6 ai 16 anni, con un intero anno di studio all’estero. Il costo è 61mila euro.

Pesano anche le società socio-relazionali. Un corso di musica dai 5 ai 15 anni e un’esperienza di volontariato all’estero dai 14 ai 18 anni, nonché lo sport individuale dai 5 ai 15 anni e un personal trainer dai 15 ai 20 anni, per un totale di quasi 30mila euro.