Uomini e Donne, puntata imperdibile: nuove scintille tra Ida e Riccardo, lite furiosa!

Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che fa sempre molto rumore

Come ogni giorno feriale, oggi alle ore 14.45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show storico di Maria De Filippi farà ancora discutere e parlare di sé: si prospetta una giornata davvero infuocata nel suo salotto di Canale 5.

Oggi ci si focalizzerà in particolare sul Trono Over. I protagonisti saranno sempre gli stessi, secondo le anticipazioni del programma: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i due ex amanti che stanno vivendo una storia travagliata, fatta di tira e molla e di rotture dolorose.

Negli ultimi giorni sembra che Ida sia tornata ad avere un certo feeling con Alessandro Vicinanza. Il cavaliere salernitano non ha mai nascosto la volontà di tornare a frequentare la Platano, la quale sembra lusingata ma vuole andarci con i piedi di piombo.

Uomini e Donne, il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri farà esplodere la situazione

Oggi però Riccardo Guarnieri farà il suo ritorno nel salotto di Uomini e Donne. Dopo diversi giorni di assenza, il noto cavaliere tarantino, vorrà dire la sua proprio riguardo le ultime decisioni sentimentali di Ida Platano.

Riccardo contesterà le scelte avventate della sua storica ex compagna. A dare manforte a quest’ultimo ci sarà anche Roberta Di Padua, dama nativa di Cassino che si è letteralmente sentita messa da parte da Alessandro Vicinanza. Va ricordato come il cavaliere avesse iniziato una conoscenza con Roberta, per poi snobbarla e tornare a corteggiare Ida.

Scoppierà una lite furiosa tra le due donne protagoniste dell’intreccio amoroso. La Di Padua punterà il dito sull’atteggiamento ambiguo della Platano, rea di stare illudendo Alessandro continuando a pensare al ‘suo’ Riccardo ed al tira e molla con il cavaliere di Taranto.

Insomma, un caos davvero incredibile e non facilmente gestibile da Maria De Filippi, che già nella puntata di ieri è dovuta intervenire per placare le ire di Pinuccia, la quale furente ha lasciato lo studio. Oggi Maria dovrà placare nuovamente gli animi, visto che questo quadrangolo amoroso sta scatenando l’inferno.