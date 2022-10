Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza ed alza la voce: cosa succede – VIDEO

Raramente si vede Maria De Filippi che perde la pazienza ed alza la voce. Questo, però, è quello che è successo durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 25 ottobre: ecco cosa ha scatenato l’ira della conduttrice Mediaset.

Le dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne continuano ad essere quelle che hanno più seguito fra il pubblico. Forse i cavalieri e le dame che compongono il parterre, rispetto ai protagonisti del Trono Classico, hanno anche delle storie di vita che coinvolgono di più gli spettatori. Lo dimostra anche quanto è successo in studio il 25 ottobre.

Pinuccia, che ormai è da un anno nel dating-show di Canale 5, sembrerebbe proprio essersi presa una cotta per Alessandro. La dama di Vigevano, che è arrivata in trasmissione anche poco dopo esser rimasta vedova, è diventata sempre più insistente con il cavaliere che lo scorso anno l’aveva portata al concerto di Vasco Rossi.

Uomini e Donne: gelosia ed una cena a tre, cosa succede

Alessandro sembrerebbe ormai orientato a frequentare altre dame del Trono Over, ma Pinuccia continua a fargli pressioni. Mentre il cavaliere era intento ad organizzare una cena con Rosalia, lei si è subito inserita nella discussione. Ha iniziato a dire che lei vorrebbe comunque coltivare almeno un’amicizia fra loro due, ma lui non si fa vedere mai.

Alessandro ha provato a spiegare che lui non ha la macchina, e quindi gli spostamenti sono molto difficili, tenendo anche presente che ormai ha 92 anni. Ad un certo punto, ha fatto irruzione nella discussione Maria De Filippi: raramente la si è vista mentre alza la voce e perde la pazienza, ma questo è stato uno di quei rari momenti.

Maria De Filippi diventa una furia: perde la pazienza ed alza la voce

La conduttrice di Uomini e Donne ha cercato di far capire a Pinuccia che non è molto dignitoso da parte sua continuare ad elemosinare una cena. Maria De Filippi ha volutamente detto in maniera molto dura, per sbattere la verità in faccia alla dama di Vigevano, che Alessandro non è affatto interessato a lei.

La conduttrice ha anche fatto presente che l’ex sarto è buono “come un pezzo di pane“. Per questo motivo, quando Pinuccia si auto-invita a cena, lui alla fine non è mai capace di respingerla. Maria De Filippi ha quindi invitato il cavaliere a dire finalmente la verità. Dall’altra parte, ha chiesto a Pinuccia di dimenticarsi completamente di Alessandro.

Ecco il video della sfuriata di Maria De Filippi a Pinuccia: