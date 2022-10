Stefano De Martino ancora non convince gli italiani: l’ex ballerino alla prova del nove

Arriva una notizia non buonissima per Stefano De Martino. Il pur bravo conduttore e ballerino ha ricevuto una sconfitta che farà certo riflettere

Stefano De Martino negli ultimi tempi si è guadagnato con merito grande riconoscenza mediatica e l’affetto del pubblico televisivo. Il ballerino di Amici si è reinventato nel ruolo di conduttore con grande impegno

Tempi giusti, affidabilità e anche grande ironia. Stefano De Martino ha le carte in regola per essere un ottimo presentatore TV. Ma il pubblico ancora non lo premia, anzi, i numeri non sono dalla parte del giovane originario di Torre Annunziata.

I dati auditel di ieri sera, lunedì 24 ottobre, non sono ancora confortanti. Il suo programma Stasera tutto è possibile continua ad avere uno share poco sotto la sufficienza, surclassato invece dagli ascolti delle reti ammiraglie.

Gli ascolti TV di lunedì 24 ottobre: vince il GF Vip 7, ancora indietro il programma di De Martino

A vincere la battaglia della prima serata di ieri è stato il GF Vip 7. La puntata in diretta del reality show, condotta come al solito da Alfonso Signorini, ha ottenuto la migliore percentuale della serata: 2.501.000 spettatori pari al 19.7% di share.

Numeri buoni ma non così assoluti per il GF Vip. Canale 5 ha battuto stavolta la scelta di Rai Uno, che ha mandato in onda in prima serata altre due puntate della fiction thriller-avventurosa Sopravvissuti, con Lino Guanciale come protagonista. Il 14.4% di share è il dato ottenuto da questo prodotto comunque avvincente.

Si deve accontentare del terzo posto Stefano De Martino ed il suo contenitore comico Stasera tutto è possibile. Il programma di Rai Due ha interessato 1.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Numeri in realtà fiacchi ma non del tutto deludenti, sempre ricordandoci che tale show fronteggiava ieri sera due mostri sacri come il reality Mediaset e la fiction Rai.

Buoni i numeri per Italia Uno, che ha mandato in onda il film poliziesco Vendetta, con l’immortale Bruce Willis come protagonista assoluto. I numeri parlano di 1.360.000 spettatori ed il 7.2% di share, niente male per una pellicola in prima serata su un canale ‘secondario’.