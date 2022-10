Sopravvissuti, da non credere: la Rai svela per errore il finale? Cos’è successo – FOTO

Alla fine degli episodi 7 e 8 dei Sopravvissuti è stato trasmesso un incredibile spoiler da parte della Rai: è stato rivelato il finale della fiction?

Il 24 ottobre sono andati in onda su Rai 1 gli episodi 7 e 8 di Sopravvissuti. Il doppio appuntamento compone la quarta di sei puntate della fiction ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Serale organizzato anche da Rai Fiction. Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Tommaso Matano e Giovanni Galassi sono gli autori delle trame.

Le ultime due puntate dei Sopravvissuti dovrebbero essere trasmesse il 31 ottobre ed il primo novembre. Il finale di Sopravvissuti sarebbe quindi anticipato di circa una settimana per lasciare spazio alle partite di calcio. I Mondiali del Qatar hanno infatti costretto la Rai a dover stravolgere il palinsesto nei mesi di novembre e dicembre.

Sopravvissuti, il finale è stato rivelato dalla Rai?

Il pubblico ha accolto in maniera piuttosto variegata la fiction Sopravvissuti. Gli ascolti sono stati inferiori alle attese, e questo forse è dovuto anche al fatto che molti hanno visto Lino Guanciale poco valorizzato dalle trame. Inoltre, gli intrecci sono stati giudicati spesso troppo intricati. C’è anche chi non ha apprezzato il ritmo lento della narrazione.

Non bisogna dimenticare il periodo storico che sta attraversando l’Italia. Una fiction che racconta una tragedia non sembra essere stata gradita dal pubblico. Si è percepito come poco credibile anche il numero di flirt fra i protagonisti. C’è però un dettaglio che ha fatto perdere la testa al pubblico dei Sopravvissuti: è stato spoilerato il finale.

Cosa è successo il 24 ottobre alla fine della quarta puntata

Sembrerebbe davvero assurdo, ma sarebbe stata proprio la Rai a rivelare un dettaglio molto importante sul finale di Sopravvissuti. I titoli di coda degli episodi 7 e 8 contengono un dettaglio che non è sfuggito al pubblico della fiction. Possibile che sia stato inserito di proposito per anticipare cosa potrebbe succedere nel finale?

Molti hanno notato, infatti, che c’erano nell’elenco del cast anche i nomi di alcuni attori che ricopriranno il ruolo dei pirati. In questo modo, però, si è svelato appunto in anticipo la presenza dei corsari nelle trame della fiction. Forse, entreranno in scena già dalla quinta puntata. Le anticipazioni, oltre a rivelare un riavvicinamento fra Sylvie e Luca, raccontano anche un ammutinamento alle nuove regole imposte da Lorenzo e Gabriele.

L’appuntamento del 31 ottobre dovrebbe concludersi con i naufraghi che festeggiano nel vedere un’imbarcazione in lontananza: saranno loro i pirati? Qui sotto lo screenshot dei titoli di coda della puntata del 24 ottobre: