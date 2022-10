“Me l’ha detto in privato”, retroscena su Federica Aversano e Maria De Filippi: nessuno se l’aspettava

Federica Aversano ha raccontato un retroscena del dietro le quinte che la coinvolge insieme a Maria De Filippi

La tronista di Uomini e Donne e la padrona di casa hanno avuto qualche momento confidenziale nel dietro le quinte del dating show in cui la stessa protagonista ha avuto qualche difficoltà in passato.

A NuovoTV, Federica Aversano ha raccontato della sua esperienza al dating show di Canale 5 dal ruolo di corteggiatrice di Matteo Ranieri a quello da tronista che le sta lasciando qualche perplessità: qual è l’uomo che lei cerca? Federica, inoltre, ha anche un piccolo figlio di appena 2 anni, Luciano Giuseppe nato da una relazione passata. Quando ha cambiato ruolo all’interno del dating show, è stata Maria De Filippi a spronarla nel dietro le quinte: “Lei mi ha detto soltanto una cosa: ‘Fai sempre quello che ti senti, senza dare retta a nessuno'”.

Federica ha anche rivelato di essere consapevole di risultare antipatica a chi segue il programma o nello stesso studio, ma è pur vero che sono in tanti quelli che la amano e lo dimostrano le tante fanpage nate sui social. Lei stessa ha ammesso: “In realtà sono una donna che va capita e di questo ne sono certa. Quando le parole, poi, sanno andare oltre l’apparenza e mi conoscono, mi dicono che sono diversa da come appaio”.

Uomini e Donne, Federica e il suo futuro: sarà lontano dalla TV

Federica Aversano è un’insegnante di Economia e Diritto alle superiori ed ha ammesso che la sua intenzione è quella di tornare al suo lavoro di sempre, non ha infatti intenzione di seguire la strada di qualcuno di coloro che l’ha preceduta e avere un futuro in TV: “Poi riprenderò in mano la mia vita di sempre. Il programma è senz’altro un’ottima occasione di crescita personale”.

In ogni caso, il carattere ‘complicato’ è cosa nota per la tronista che ha ammesso di voler dare del filo da torcere ai corteggiatori: “Immagino di sì, perché tendo a mostrare prima tutti i miei difetti e solo in un secondo momento i miei pregi. Così facendo, se devono scappare lo fanno subito. Questa è la mia tattica in amore”.