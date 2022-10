Meteo, da qui ad Halloween in Italia torna l’estate: temperature folli. Da oggi e per tutta la settimana la colonnina torna a salire

Bollette da record e gas razionato? Se questo fino ad oggi fosse stato un autunno normale, il rischio sarebbe stato altissimo. Ma sembra davvero che l’estate anomala fuori stagione non ci voglia abbandonare e così passeremo Halloween con il sole perché da oggi il meteo cambia di nuovo.

La perturbazione 6 di ottobre infatti velocemente abbandonerà le regioni del Nord andando verso le nazioni dell’Europa orientale. Comincerà così un netto miglioramento delle condizioni meteo con le ultime piogge che toccheranno il Nord-Est. La situazione andrà migliorando ulteriormente nei giorni successivi quando l’Anticiclone nord-africano tornerà a farsi sentire.

Da metà settimana su tutta l’Italia troveremo condizioni di stabilità atmosferica e caldo anomalo per la stagione con temperature oltre la norma. Un fenomeno che si verificherà in particolare nelle regioni centro-settentrionali. E sulle Alpi lo zero termico tornerà ad avvicinarsi ai 4000 metri.

Meteo, da qui ad Halloween in Italia torna l’estate: la colonnina torna sopra i 30°

Scendendo nel dettaglio l’anticiclone Scipione tornerà a farsi sentire con tutta la sua potenza sulle regioni del Nord, ma solo da domani. Oggi invece sarà una giornata caratterizzata da un cielo coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni. Al mattino in particolare nebbie fitte sul Piemonte e precipitazioni intense sul Friuli Venezia Giulia. Qualche temporale potrebbe bagnare anche la riviera ligure di Levante. Andrà comunque a migliorare nel pomeriggio. Le temperature massime andranno dai 18° di Aosta e Torino ai 25° di Bologna.

Al Centro e sulla Sardegna invece l’anticiclone Scipione sta per liberare tutta la sua potenza. Quindi cielo nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, in particolare sulle coste tirreniche mentre altrove avremo un maggiore soleggiamento. Valori massimi compresi tra i 23° di Perugia e i 27° di Roma. Ma in Sardegna potrebbero superare anche i 30°.

Infine al Sud giornata all’insegna del bel tempo con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni perché qui Scipione è già arrivato. Temperature da miti a calde, con valori massimi tra i 24° di Potenza e i 28° di Bari. Come sopra, in Sicilia la colonnina rischia di superare i 30°.