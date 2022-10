GF Vip 7, ancora un litigio: volano parole pesantissime, cosa è successo – VIDEO

C’è stato ancora un litigio nel pomeriggio del 25 ottobre nella casa del GF Vip 7. Questa volta, ad arrabbiarsi è stato incredibilmente uno dei concorrenti più tranquilli del reality-show. Ecco contro chi ha inveito e le motivazioni.

Durante la diretta del GF Vip 7 del 24 ottobre ha sorpreso scoprire che, fra le persone a cui è stata data di nuovo l’immunità, c’erano ancora Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Come hanno dimostrato i precedenti televoti, nessuno dei due gode di un buon apprezzamento da parte del pubblico, ed in questo modo li si è protetti da una nuova nomination.

In particolare, Charlie Gnocchi sta facendo letteralmente arrabbiare tutti i coinquilini. Appena entrato nel GF Vip 7, in poco tempo, era diventato il confidente preferito di diversi vipponi, mentre adesso sembrerebbe far perdere la pazienza a chiunque. Il primo a rivoltarsi contro di lui è stata Amaurys, subito dopo la diretta del 20 ottobre.

GF Vip 7, svelato il filmato del litigio: perchè era oscurato?

Sono diventate subito virali le immagini della litigata fra Charlie ed Amaurys, proprio perchè la regia ha deciso di mandare in onda le immagini del giardino ed un primo piano di un gufo. Gli spettatori, quindi, sentivano delle grida sempre più forti, ma fino alla diretta del 24 ottobre hanno immaginato che fosse successo di tutto.

Sembrerebbe che Amaurys non abbia tollerato il modo di fare di Charlie. Mentre erano seduti tutti attorno al tavolo, l’allenatore di pallanuoto ha iniziato ad arrabbiarsi e a dire al fratello di Gene Gnocchi che non sopportava più la sua falsità. Alcuni inquilini si sono messi in mezzo ed hanno portato via Amaurys prima che la situazione degenerasse.

Sale la tensione in giardino e volano parole pesanti: cosa succede

Lo stesso Charlie non ha nascosto la paura che, se Amaurys fosse andato avanti, probabilmente gli avrebbe messo le mani addosso. Non sono finiti però qui i litigi che vedono coinvolto Charlie Gnocchi. Il 25 ottobre anche Luca Salatino, incredibilmente, ha completamente perso la pazienza con quello che sembrava essere un suo amico.

Dopo che gli autori hanno informato l’ex tronista di Uomini e Donne che a pranzo non dovevano mangiare la pasta perchè la sera c’era un evento a tema, Luca ha riportato l’informazione a tutti. Charlie, però, è andato lo stesso in giardino a chiedere chi voleva la pasta. Salatino, a quel punto, ha iniziato anche lui ad inveire contro Charlie.

Ecco il video in cui si vede lo chef romano uscire in giardino ed iniziare un litigio con Charlie Gnocchi: