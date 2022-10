Francesco Totti-Ilary Blasi, l’ultimo tentativo di pace è fallito: il gesto clamoroso

L’ultimo tentativo di pace fra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe fallito: il gesto clamoroso non avrebbe sortito l’effetto sperato. La ex coppia andrebbe dunque incontro ad una separazione giudiziale: ecco cosa sarebbe successo.

Ha solleticato l’immaginario collettivo degli italiani la vicenda dei Rolex d’oro raccontata da Francesco Totti. L’ex capitano della Roma sostiene che Ilary Blasi avrebbe preso, forse con l’aiuto del padre, la sua collezione di orologi d’oro dalla cassetta di sicurezza. Siccome ci teneva molto, per poterli riavere indietro avrebbe escogitato uno stratagemma.

Nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera, Totti aveva spiegato di aver “sottratto” ad Ilary Blasi le sue amatissime borse e scarpe. La speranza dell’ex calciatore era che, forse, per riavere indietro i suoi accessori la conduttrice de L’Isola dei Famosi avesse aperto allo scambio con i Rolex d’oro. Poco dopo, era arrivato l’irriverente gesto di Ilary.

Blasi-Totti, perchè il tentativo di pace è fallito: i retroscena

La Blasi si era mostrata in un breve video, dove compariva davanti ad un negozio di Rolex, facendo un gesto eloquente con le mani. Il riferimento era proprio alle parole dell’ormai ex marito. Da quello che trapela, però, sembrerebbe che Ilary sostenga che gli orologi siano effettivamente intestati a lei: non ci sarebbe dunque nulla di strano a prelevarli.

Francesco Totti, forse spinto dai suoi avvocati Anna Bernardini De Pace e Antonio Conte, ha fatto un gesto clamoroso nei confronti di Ilary Blasi: sembra proprio l’ultimo tentativo di poter fare la pace. Dal momento che il Pupone fa coppia fissa con Noemi Bocchi sembra impossibile che i due tornino insieme, ma la speranza forse era che calasse il gelo.

Cosa succede adesso: sembrerebbe proprio che non ci sia scelta

Francesco avrebbe all’improvviso deciso di restituire le borse a Ilary. La conferma è arrivata anche da una foto condivisa dalla stessa conduttrice, dove compariva dalla sua amica parrucchiera con una Chanel della sua collezione sottobraccio. Sembrerebbe, però, che la Blasi abbia comunque deciso di non restituire la collezione di Rolex d’oro a Totti.

Secondo quanto trapela, Francesco Totti non avrebbe ancora restituito le scarpe a Ilary Blasi, “prese” insieme alle sue borse. Inoltre, tutti i tentativi di riconciliazione da parte degli avvocati fin’ora non sarebbero andati a buon fine. Sembrerebbe proprio che la conduttrice non voglia un divorzio consensuale, ma piuttosto una causa giudiziale.

Ecco il video, subito diventato virale, in cui Ilary Blasi si mostra davanti ad un negozio di Rolex subito dopo le dichiarazioni di Francesco Totti a Il Corriere della Sera: