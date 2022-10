Follia Unieuro, che offerte: questi prodotti sono quasi gratis. Ci sono delle promozioni che possono davvero ingolosire tutti i clienti

Il grande magazzino fornitissimo dal punto di vista della tecnologia, sta lanciando una svendita che riguarda smartphone e altri prodotti del settore. Il volantino di ottobre è di grande appeal.

Tutti conoscono il marchio di Unieuro. Il grande magazzino della tecnologia è ormai da anni un punto di riferimento del settore, con grandi promozioni che si rinnovano ogni mese. I clienti possono trovare nel catalogo una serie di prodotti al di sotto del normale standard di prezzo. Sul territorio italiano ci sono molti negozi per la tecnologia di consumo e hanno offerte freschissime appena presentate. Sia acquistando in loco che attraverso il sito internet, il prezzo rimane inalterato. Basta dare un’occhiata al volantino che ogni mese propone prodotti come gli smartphone e altri accessori quasi gratis!

Tra i marchi presenti in lista c’è ad esempio la Samsung, che consente di ottenere un prezzo eccezionale per quanto riguarda una delle sue Smart TV. La variante con tecnologia QLED da 55 pollici viene offerto agli utenti a soli 699 euro, sfruttando il bonus rottamazione. Il modello è considerato uno dei migliori televisori della fascia media in circolazione.

Follia Unieuro, che offerte: si va dai televisori agli smartphone di marchi prestigiosi

Poi impossibile non citare tutto quello che concerne il mondo dei computer. Citando HP si possono prendere in esame i notebook che partono da un prezzo incredibile di 649 euro. Il modello in questione presenta caratteristiche di ottimo livello come 16 giga di memoria RAM unificata, 512 giga di memoria interna SSD e un processore Ryzen 7 top di gamma.

Gli “Sconti d’Autunno“, saranno validi fino al prossimo 27 Ottobre 2022. Citando altri modelli interessati partiamo dal TV Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici, disponibile a 159,99 euro, il 30% in meno rispetto ai 229,90 euro di listino.

Tra gli smartphone invece citiamo il Samsung Galaxy A53 a 379,90 euro, con un risparmio del 28% rispetto ai 529,90 euro imposti dalla casa. Il Galaxy A13, invece, è disponibile a 179,99 euro: in questo caso la riduzione è del 18% se si confronta con i 219,90 euro precedenti. In sconto anche il Samsung Galaxy S22, a 729,90 euro, il 21% in meno dai 929 euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro si compra a 239,90 euro, con un risparmio del 27% rispetto ai 329,90 euro precedenti.