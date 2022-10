Emma Marrone, il messaggio dopo le visite mediche: tutti con il fiato sospeso

Il 24 ottobre è stata una data importante per tutti i fan di Emma Marrone: la cantante è andata a Milano per fare delle importanti visite mediche di controllo riguardo il tumore con cui ha lottato per oltre dieci anni. Ecco il risultato.

Emma Marrone ha senz’altro dimostrato di essere una donna molto forte, prima ancora di un’artista. Dopo la morte del padre non si è fatta problemi per mostrarsi nel suo dolore, puntando il dito contro le persone che avevano ripreso alcuni momenti privati durante il funerale cercando di vendere le foto. Anche il tumore si è accanito contro di lei più volte.

La cantante pugliese si è operata ben tre volte, diventando successivamente anche una testimonial nella lotta per la prevenzione dei tumori. Dal 2009, infatti, lotta contro un cancro all’utero ed alle ovaie. Dopo la prima operazione a Roma, aveva partecipato con il busto ai provini di Amici, chiedendo di non parlare mai dei suoi problemi di salute.

Emma Marrone, le nuove visite mediche: il risultato

La cantante di Ogni volta è così aveva anche trovato il modo di scherzare riguardo alla sua condizione di salute nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “È più facile che mi troviate in un centro medico che in una spa“. La realtà che ha dovuto affrontare, però, è stata molto dura: nel secondo intervento le hanno asportato una tuba ed un ovaio.

L’ultima operazione di Emma è stata nel 2019. Un anno dopo è arrivato il grande annuncio: il medico le aveva comunicato di essere uscita definitivamente dalla malattia. Quando si parla di tumori, però, non è escluso che ci sia una ricaduta, soprattutto negli anni successivi alla guarigione. Per questo motivo bisogna sottoporsi a delle visite di controllo.

Il messaggio rivolto al suo pubblico: “Fatelo ogni tanto, state sereni”

Il 24 ottobre Emma Marrone si è spostata da Roma, dove vive, a Milano. Il motivo del viaggio era appunto una visita di controllo riguardo la guarigione dal tumore all’utero ed alle ovaie. Poco dopo, ha pubblicato questo messaggio: “Tutto bene. Mi raccomando ragazz*, prendetevi cura di voi. Fatevi un check-up ogni tanto, pe’ sta’ sereni“.

Emma Marrone ha toccato in alcune occasioni l’argomento maternità. Ha spiegato di non aver alcun problema di salute che le impedisca una gravidanza, ma in questo momento vuole fare “ancora tanto rock ‘n roll“. Avere dei figli non è una priorità in questo momento, ma il desiderio c’è. La cantante ha infatti spiegato di aver congelato il tessuto ovarico.

Questo è il messaggio di Emma Marrone dopo le visite mediche di controllo:

Qui sotto, invece, un’anteprima del film Il ritorno di Stefano Chiantini, in cui è presente nel cast anche Emma Marrone: