“È il mio stalker”, imprevisto in diretta Rai: ospite ‘assalita’

Un imprevisto in diretta ha fermato tutto con un siparietto di un’ospite letteralmente assalita. Cos’è successo oggi

Su Rai Due è successo l’imprevedibile durante un’ospitata che ha fatto sbarrare gli occhi al pubblico ed al conduttore. Nessuno si aspettava che ci fosse un assalto così repentino alle palle della “malcapitata”.

Nella puntata di oggi, martedì 25 ottobre, di Ore 14 con Milo Infante c’è stato un piccolo imprevisto in diretta. Nel corso della trasmissione, tra gli ospiti in studio e quelli in collegamento ci sono stati grandi temi di dibattito, tra questi anche qualcuno con la nota criminologa Roberta Bruzzone che era collegata da casa sua ed è successo l’incredibile in diretta.

In particolare, il conduttore ha notato qualche movimento alle spalle della criminologa: “Roberta, ho visto che c’è un ospite”. L’ospite, leggermente imbarazzata, ha risposto: “Sì, scusate, mi si è proiettato addosso e faccio un po’ fatica a liberarmene, ha deciso che vuole stare qua”. Scatenando l’ilarità e la tenerezza negli occhi di tutti i presenti in studio e da casa e poi ha raccontato un aneddoto sulla sua vita col suo amato gatto.

Roberta Bruzzone, imprevisto in diretta: “È il mio stalker”

In diretta con Milo Infante, la nota criminologa Roberta Bruzzone ha aggiunto ironicamente che il suo gatto la segue davvero dappertutto: “No, no, questo qui è il mio stalker personale! Non mi molla”. L’ilarità in studio è servita anche a smorzare per qualche istante il clima molto teso che si è creato in studio a causa delle tematiche d’attualità affrontate. In particolare, in quei frangenti si stava affrontando il caso di cronaca dei tre fratelli di Catanzaro e l’accoltellamento di un 15enne a Napoli.

Un simpatico teatrino che ha alleggerito sicuramente la situazione e che ha poi lasciato spazio al collega conduttore di Bella Ma’ con cui spesso e volentieri c’è stato qualche battibecco. Solo di recente, i due hanno avuto uno scambio di battute velenose con il collega che sosteneva che il programma di Milo Infante non si sarebbe dovuto chiamare più Ore 14, ma Ore 14:14 per alludere ai minuti in più che il collega si è sempre rubato dalle sue tempistiche strette.