Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme: arriva la conferma – FOTO

Una love story decisamente inaspettata. Dopo il bel turco, Diletta Leotta ha pescato Loris Karius dalla Premier League

Gli interessi in comune ci sono, la bellezza c’è e a questa coppia non manca proprio nulla. Dopo i primi rumor che si sono susseguiti sui social, adesso arrivano conferme da una paparazzata che li ha sorpresi insieme.

Diletta Leotta e Loris Karius sono lo scoop del momento. Inizialmente si pensava ad una nuova fan fiction inventata da qualche fan sul web, ma dalla paparazzata pubblicata da Chi sembra tutt’altro che una storia inventata. Come spesso accade, tutto inizia dai social dove i due si sono scambiati qualche like ed evidentemente sono andati anche ad approfondire la loro conoscenza.

Dopo l’esperienza turca con Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli, nel cuore della presentatrice DAZN sembrerebbe essere entrato effettivamente il portiere del NewCastle, squadra di Premier League. È stato Gente per prima a lanciare lo scoop che ha fatto il giro del web, ma le primissime foto di un avvicinamento le ha pubblicate Chi con il numero in edicola da domani, mercoledì 26 ottobre.

Loris Karius e Diletta Leotta beccati insieme: adesso è ufficiale

Le foto scattate e pubblicate sul settimanale Chi, mostrano l’arrivo in Italia del portiere del Newcastle con un aereo privato dopo la sfida contro il Tottenham di Antonio Conte, vinta per 1-2, e l’ingresso nel palazzo della Leotta a Milano. Stando a quanto riportato su Chi, sembrerebbe che i due si siano conosciuti soltanto pochi giorni fa a Londra ed è stato immediatamente un colpo di fulmine per entrambi. Una coppia bella a vedersi, due personaggi che hanno una fama importante che hanno portato addirittura la Leotta ad intensificare le sue lezioni di inglese, secondo quanto riportano alcune indiscrezioni.

A differenza di Diletta Leotta che è stata accostata a più uomini, Loris Karius è stato sempre e solo con la modella tedesca Sophia Thomalia. Un amore tutto italo-tedesco per i due che sembrano alquanto affiatati. Non resta altro che aspettare e saperne di più dalla bellissima coppia che è nata.