Amici, la busta blu lascia senza parole il ballerino: la richiesta impossibile – VIDEO

Uno dei ballerini più apprezzati di questa edizione di Amici ha ricevuto una busta blu da parte di un insegnante di ballo: ecco la richiesta, giudicata impossibile.

Durante la puntata di Amici trasmessa il 23 ottobre Alessandra Celentano era andata su tutte le furie. Durante l’esibizione di Meghan, aveva notato un dettaglio che per lei era completamente inaccettabile. Mattia Zenzola non aveva indossato i pantaloni che gli erano stati suggeriti per l’esibizione, confrontandosi fra l’altro anche con Raimondo Todaro.

Mentre tutti i professori si sperticavano in complimenti per l’esibizione sia a Meghan che a Mattia, la Celentano era nera dalla rabbia. L’appuntamento di Amici in day-time del 25 ottobre ha svelato quale sarà la sanzione che l’insegnante di danza classica aveva annunciato durante la puntata domenicale: sicuramente è qualcosa di inaspettato.

Arriva la sanzione per Mattia: cosa dovrà fare

Mattia Zenzola è apparso davvero preoccupato quando, da dietro il vetro, è comparsa Alessandra Celentano per comunicargli la sua sanzione. Il suo volto comunicava un misto di timore e dell’espressione del ragionier Ugo Fantozzi durante le discussioni con il Megadirettore Galattico, dove spesso esclamava: “Ma come è umano lei!“:

La Celentano ha chiesto a Zenzola di scrivere un tema, il cui argomento e titolo sarà “La sanzione”. Se dalla lettura del testo trasparirà che il ballerino non avrà capito la gravità di quello che ha fatto, la professoressa gli chiederà di riscriverlo ogni settimana, fino a quando sentirà che la lezione è stata davvero appresa dall’alunno di Amici.

Amici, la busta blu contiene una richiesta davvero impossibile

Alessandra Celentano ha fatto anche un’altra assegnazione che ha fatto molto discutere. Ha mandato a Simone Antinelli una busta blu, dove gli ha dato un compito molto particolare. La professoressa ha spiegato di voler spingere l’alunno ad alzare sempre di più il suo livello, e quindi gli ha chiesto di ballare sulle note di Vivaldi.

Maria De Filippi ha subito suggerito a Samuel di studiarsi anche la storia del compositore, perchè è certa che poi la professoressa gli farà anche un’interrogazione orale. Non si è ancora visto nulla dell’esibizione che deve preparare Antinelli, ma quello è emerso chiaramente che il livello di difficoltà è davvero alto, impossibile da imparare in pochi giorni.

Ecco il video in cui Samuel apprende che la busta blu per lui contiene una richiesta davvero impossibile: