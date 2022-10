“Trussardi sente una dama di Uomini e Donne”, gossip bomba: la Hunziker era solo un’illusione?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non ci stanno provando sul serio? Il gossip bomba vede l’imprenditore scrivere ad una dama di Uomini e Donne

Sembra proprio che un ritorno di fiamma tra i due non possa esserci, ma anzi che insieme stanno facendo i bravi genitori, perché dalle ultime sembrerebbe che lui senta un volto noto del programma di Maria De Filippi.

In un attimo, i rumors che vedevano Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nuovamente insieme sono stati vanificati. Nelle scorse settimane, infatti, con alcune paparazzate e voci di corridoio si è arrivati a pensare che la coppia potesse starsi rifrequentando, ma è più probabile che i due si stiano comportando da ottimi genitori di Sole e Celeste.

A rimescolare tutte le carte è Amedeo Venza che spesso ci vede lungo e che ha sganciato la bomba-gossip: “Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”. Il gossipparo è molto vicino al mondo di Uomini e Donne, avendo tanti amici nell’ambiente, quindi è difficile che possa raccontare storielle inventate.

Tomaso Trussardi e un’ex dama di Uomini e Donne: chi è lei?

Chi potrebbe essere la dama accanto a Tomaso Trussardi? Difficile dare un nome visto e considerato le tante passate per il dating show di Maria De Filippi, ma un indizio potrebbe darlo il caro legame che Amedeo Venza ha con l’ex dama Pamela Berretta, anche se si tratta soltanto di un’ipotesi. Nel frattempo, come faceva notare il gossipparo, anche Michelle Hunziker, a modo suo, ha smentito quanto pubblicato sulle riviste nei giorni passati scrivendo: “Io che leggo i giornali in questi giorni” e mostrandosi con un’espressione alquanto divertita.

Tuttavia, c’è anche chi pensa che sia lo stesso Trussardi a star conducendo le regole del gioco ed aver imposto un comportamento rigido circa il loro rapporto alla Hunziker che avrebbe accettato di buon grado pur di salvare il loro matrimonio in extremis.