TIM, offerte da capogiro: 100 giga a prezzi da paura!

TIM vuole rimettersi in carreggiata e prendere una buona fetta di utenti che, negli anni, hanno preferito soluzioni più economiche

Lo storico provider ha lanciato sul mercato due offerte mozzafiato adatto a tutti coloro fanno particolare uso dei dati mobili. La concorrenza è più agguerrita che mai e l’operatore non può farsi trovare impreparato.

Questo fine ottobre pare essere più pazzo che mai per gli operatori telefonici che si battagliano quotidianamente a suon di offerte. Basti pensare ad Iliad che sta sbaragliando la concorrenza a mani basse proponendo promozioni imperdibili. TIM che è una storia compagnia non poteva di certo starsene a guardare ed ha tutte le intenzioni di riprendersi la maggior parte dei suoi clienti che, negli anni, hanno scelto soluzioni più economiche.

Detenendo il primato di provider che ha linea nelle zone più recondite d’Italia, adesso TIM ha solo intenzione di ampliare il suo parco d’offerte e venire incontro ai prezzi di mercato che, proprio grazie ad Iliad sono diventati stracciati. Ecco allora che l’operatore è intervenuto nelle scorse ore calando l’asso nella manica con due offerte molto convenienti, soprattutto pensate per coloro che usufruiscono particolarmente dei dati mobili.

Wonder Six e Wonder Five: le nuove supereroine di TIM

Ci sono due nuove offerte da TIM che vengono concesse agli utenti solo con contatto telefonico: Wonder Six e Wonder Five che sono pressoché simili. La prima è un po’ più vantaggiosa perché ha un costo di 9,99 euro al mese ed offre minuti illimitati verso tutti, oltre a 1000 SMS e 100 giga in 4G. Una somma molto vantaggiosa per coloro che fanno uso di dati mobili, anche se Iliad ne offre 120 con un’altra offerta che ha un costo di attivazione.

La proposta Wonder Five, invece, costa un po’ di meno, 7,99 euro ed offre anch’essa minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 70 giga. Al costo mensile delle due offerte, tuttavia, vanno aggiunti il costo dell’acquisto della scheda SIM di 25 euro con 20 euro di credito residuo, pertanto non sarà necessario ricaricare la scheda prima dell’esaurimento di quelli.