Oggi pomeriggio, dopo il pranzo al Quirinale con Mattarella, il presidente francese si recherà alla basilica di San Giovanni in Laterano.

Emmanuel Macron è arrivato in Vaticano insieme con la première dame Brigitte e il seguito presidenziale. Papa Francesco ha accolto il presidente francese per un colloquio durato oltre un’ora.

Il Pontefice gli ha donato una medaglia di bronzo raffigurante San Pietro e il colonnato, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.

Macron ha ricambiato con una prima edizione in francese dell’opera Per la pace perpetua del filosofo Immanuel Kant. Quella tra il Capo dell’Eliseo e Papa Francesco è stata la terza udienza dopo quella del 26 giugno 2018, alla quale è seguito quella del 26 novembre 2021.

Il viaggio a Roma del presidente francese è cominciato con Il viaggio in Italia di Macron è cominciato con un convegno sulla pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, al centro congressi La Nuvola a Roma. Dopo ha incontrato Giorgia Meloni in un hotel romano. “Abbiamo preferito che questo rapporto fosse informale, ma è importante nell’ambito dei rapporti tra i nostri Paesi e e per quanto riguarda l’Unione europea”.

Il programma della visita di Macron a Roma

Oggi pomeriggio, lunedì 24 ottobre, dopo la visita al Papa, Macron si recherà alla basilica di San Giovanni in Laterano, dopo il pranzo al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I presidenti francesi sono protocanonici d’onore del Capitolo di San Giovanni in Laterano, per una tradizione risalente ai Re di Francia, rinnovata negli anni Cinquanta.