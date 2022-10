Mina Settembre 2 anticipazioni: protagonista in pericolo, clamoroso ritorno a Procida

Siamo arrivati alla penultima puntata di Mina Settembre 2. Stando alle anticipazioni c’è un protagonista in pericolo ed un ritorno a Procida.

Mina Settembre 2 è alle battute finali e secondo le anticipazioni ci sarebbe un protagonista in assoluto pericolo. Mentre invece un altro personaggio è pronto a tornare a Procida: tutte le anticipazioni.

Mina Settembre 2 è arrivato oramai alla penultima puntatache domenica prossima, 30 ottobre, manderà in onda il quinto episodio. La fiction con la regia di Tiziana Aristarco, nata dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Le ultime due puntate si intitoleranno “Non si scappa” e “La Sibilla Cumana”. Vedremo quindi il personaggio interpretato da Serena Rossi si ritroverà a tornare a Procida per andare in soccorso del fratello Gianluca che sarà in pericolo.

Ma le novità non finiscono qui visto che nella 5^ puntata infatti l’assistente sociale di Napoli prenderà molto a cuore il caso di una ragazza di una casa famiglia e cercherà di aiutarla con ogni mezzo, finendo però nei guai. Inoltre a condire la trama delle puntate ci penserà la situazione sentimentale ella protagonista che non finirà di regalare colpi di scena, col pubblico pronto a scoprire cosa succederà negli ultimi episodi.

Mina Settembre 2, il padre di Juliette torna a Procida: tutte le anticipazioni

Tutte le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 2 rivelano che Mina tornerà a Procida, dopo essere stata chiamata da Gianluca. Il ragazzo durante la sua permanenza sull’isola, si è innamorato della figlia di Juliette, ma il ritorno del padre della ragazza lo metterà in pericolo. Infatti si scoprirà che l’uomo è un ex tossicodipendente, è tornato nel bed and breakfast gestito dalla moglie, mettendo a rischio l’idillio creato in questi anni. Adesso quindi Gianluca chiederà così aiuto alla sorella che partirà subito per l’isola e si metterà sulle sue tracce.

Mentre invece nel secondo episodio della fiction di Rai 1il personaggio interpretato da Serena Rossi sarà impegnata a risolvere il caso di Viola, una ragazza dal carattere difficile che vive in casa famiglia. Infatti si potrebbe vedere la giovane conoscere la madre biologica e la sua storia cambierà profondamente l’assistente sociale di Napoli. Quindi Mina farà di tutto per rintracciare la madre di Viola, ma questa sua ricerca finirà per cacciarla nei guai.