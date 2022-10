Luca Argentero stupisce i fan: sarà protagonista del sensazionale progetto

Luca Argentero ha svelato il suo nuovo progetto di carriera, dopo l’esperienza televisiva da poco conclusa presso Striscia la Notizia

Da protagonista del reality Grande Fratello a personaggio a tutto tondo del mondo dello spettacolo. Grande crescita per Luca Argentero, l’attore che da poco è anche sbarcato nel mondo della televisione come conduttore.

Argentero ha da poco concluso la sua prima esperienza al timone di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5, dove ha condiviso la conduzione con un altro attore di successo come Alessandro Siani.

Non si ferma però l’attore torinese, che ha svelato subito un altro progetto che lo vede protagonista in primissima persona. Luca Argentero è testimonial di un bellissimo e sensazionale progetto, un’idea molto importante per tutti coloro che hanno bisogno di supporto.

Luca Argentero testimonial de L’Arcobaleno della Speranza, al fianco dei pazienti oncologici

Altro che film, serie TV o programmi comici. Stavolta Luca Argentero ha messo la faccia per un progetto che è utilissimo a tantissime persone. Si è schierato al fianco dell’associazione L’Arcobaleno della Speranza.

Sui social Argentero ha lanciato il messaggio:“Cari amici di un caffè, il nuovo progetto della settimana, il terzo dedicato al mese di prevenzione del tumore al seno”. L’attore di Doc – Nelle tue mani ha voluto ricordare l’iniziativa creata con il progetto “Uniti si vince”. Ha raccontato poi che i caffè citati nel suo messaggio saranno il mezzo per sostenere e finanziare un gruppo di mutuo aiuto guidato da uno psicologo che si occupa di pazienti oncologiche, donne legate dallo stesso problema.

In pratica la suddetta onlus, sponsorizzata da Luca Argentero, si occupa di dare assistenza pratica e concreta a tutti i pazienti che sono alle prese con tumori di vario genere, anche coloro che hanno superato la propria battaglia ma hanno bisogno di un supporto psicologico per ritornare a vivere in serenità.

Una bella adesione quella di Argentero, che nel frattempo ha fatto sapere di dover far pazientare i propri fan. Infatti la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani verrà realizzata solo l’anno prossimo, dunque andando in onda non prima del 2024.