“Come europei, come Paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavorato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, Giorgia Meloni, va in questa direzione”. Con questo tweet il presidente francese Emmanuel Macron, ha sottolineato che i rapporti tra Italia e Francia continueranno verso la stessa direzione di sempre.

“Caro energia, sostegno all’Ucraina e migrazioni”: cosa è emerso dall’incontro

L’incontro di ieri sera, domenica 23 ottobre, è finito con una stretta di mano tra Macron e la neo premier italiana Giorgia Meloni. “Cordiale e proficuo confronto, di oltre un’ora, tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Nel corso del colloqui, seppur informale, sono stati discussi tutti i principali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori. I presidente di Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulla grandi sfide a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali”. Questo il comunicato diffuso dall’ufficio stampa di Palazzo Chigi.

Il viaggio in Italia di Macron è cominciato con un convegno sulla pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, al centro congressi La Nuvola a Roma. Dopo ha incontrato Giorgia Meloni in un hotel romano. “Abbiamo preferito che questo rapporto fosse informale, ma è importante nell’ambito dei rapporti tra i nostri Paesi e e per quanto riguarda l’Unione europea”.

Macron: oggi la visita al Papa e al presidente Mattarella

Il presidente francese è il primo leader europeo a incontrare la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni che si è insediata sabato. Oggi, lunedì 24 ottobre, Macron incontrerà il Papa e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.