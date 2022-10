“Ho paura”, altro colpo di scena tra Wanda Nara e Icardi: confessione choc. La soubrette argentina non ha potuto negarlo

I contorni della storia tra l’ex calciatore dell’Inter e la moglie stanno diventando inquietanti. Wanda dice di aver paura dell’insistenza morbosa che Mauro sta mostrando per riconquistarla.

Questa storia va avanti da oltre un anno, da quando si è inserita nella loro vita la China Suarez. Quello che sembrava un piccolo flirt di Mauro Icardi è diventato il grimaldello per rovinare la loro relazione. Wanda Nara non ha mai perdonato il marito, fino ad arrivare alla separazione e al flirt con il giovane rapper argentino L-Gante. Un botta e risposta fuori dal tetto coniugale che dovrebbe aver definitivamente messo una pietra sul loro amore. In realtà, almeno dalla parte del calciatore non c’è rassegnazione a rinunciare alla madre dei suoi due figlie. L’ex attaccante dell’Inter sta facendo di tutto per riconquistare il cuore della soubrette, non accettando la fine del matrimonio.

Lei continua a ripetere sui social che non c’è più niente tra loro e che la parentesi è definitivamente chiusa. Il bomber del Galatasaray invece sostiene che anche recentemente a Buenos Aires i due siano stati bene insieme.

Wanda Nara confessa il suo difficile momento: “Ho paura di Mauro Icardi”

Questo atteggiamento di Mauro sembra anche aver spaventato Wanda, che dice di aver paura. Evidentemente la storia d’amore nascente tra la Nara e il rapper 22enne, L-Gante, deve aver ingelosito Icardi a tal punto da voler riprendersi quello che ritiene essere ancora suo.

“Non ho niente da perdonare, siamo separati”, aveva scritto Wanda su Instagram in risposta alla notizia emersa sulla sua situazione sentimentale. Dal canto suo il calciatore ribadisce: “Separati? Come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Lo firmo, ci siamo trovati benissimo”. In Argentina sono sicuri che la donna sia al momento spaventata, proprio a causa dell’ossessione che sembra aver preso il sopravvento nella mente del marito.

“Le ho chiesto come faccia a non avere paura – ha spiegato l’opinionista Luli Fernandez nel corso del programma Partners of the Show -. Quello di Icardi è un atteggiamento molto strano. E lei mi ha risposto ‘La verità è che questa volta ho paura’”.