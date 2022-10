Harry e Meghan nascondono un segreto, lo fanno sempre sotto le coperte: incredibile! Svelato un particolare inedito della loro vita

Belli, ricchi, glamour e sempre sotto la luce dei riflettori. Tutti pensiamo che la vita di Harry e Meghan Markle nella loro villa californiana di Montecito sia una favola continua e invece poi scopriamo che in privato sono i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Non sono scene alla “che noia, che barba,… che barba, che noia”, quelle che ha raccontato l’attrice americana alla rivista ‘Variety’, ma quasi. Perché la sera quando vanno a letto, sotto le coperte sono molto più simili a noi di quanto possiamo immaginare.

Lo ha raccontato chiaramente Meghan: “Una volta che abbiamo messo i bambini a letto e abbiamo giocato un po’ a Wordle, o fatto i miei dieci minuti di DuoLingo… Dopo queste due cose, se accendiamo la tv, che è abbastanza raro, siamo come la maggior parte delle persone. Ricerche infinite, infinite e infinite fino a quando non ti stanchi così tanto di cercare che finisci per non guardare nulla”.

Quindi abbiamo scoperto che la duchessa è patita di un gioco di parole, sta cercando di imparare bene il francese con un noto programma di lingue online e non apprezza i programmi tv. All’apparenza, quindi, una vita molto monotona e molto normale se davvero ci vogliamo credere.

Harry e Meghan nascondono un segreto: un grande progetto sta incontrando difficoltà impreviste

In realtà però Harry e Meghan continuano ad essere pieni di impegni anche se non tutto sta andando come lo avevano pianificato. Perché dagli Stati Uniti arriva l’anticipazione di una mazzata che sta per abbattersi sulle loro vite, un cambio di programma inatteso e anche poco piacevole.

Netflix infatti, dopo aver sottoscritto un contratto milionario con la coppia, ora starebbe facendo un passo indietro sul documentario per raccontare la vita dei Sussex. Secondo la giornalista e Christina Garibaldi, Harry in sede di montaggio avrebbe proposto alcune modifiche al docu-film, ma Netflix non avrebbe gradito.

Il rischio è che il prodotto finale sia poco aderente alla realtà, soprattutto a quello che la coppia ha raccontato in diverse interviste negli ultimi mesi. Così il progetto è in stand-by anche se l’uscita era prevista per dicembre 2022. In realtà non lo vedremo fino al prossimo anno.